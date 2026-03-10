Tafí del Valle: Imputaron al hombre que apuñaló a un joven en la vía pública

El violento episodio ocurrió en plena avenida Presidente Perón. El agresor tomó un cuchillo de un puesto de comidas y le asestó un puntazo a la víctima en el muslo. La Unidad Fiscal de Monteros, dirigida por Gerardo Salas, le formuló cargos por amenazas y lesiones.

En una audiencia celebrada tras la aprehensión producida el pasado domingo, la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos contra la Propiedad y la Integridad Física de Monteros formalizó la investigación y formuló cargos contra un hombre de 59 años por un ataque con arma blanca en Tafí del Valle.

El caso, investigado por el fiscal Gerardo Salas, se produjo el domingo pasado alrededor de las 13:30 horas. Según la acusación, la víctima circulaba en su camioneta por la avenida Presidente Perón cuando, al detenerse en el semáforo de una estación de servicio, comenzó a ser increpado por el imputado.

De acuerdo con el relato fiscal, el violento episodio incluyó amenazas de muerte a la víctima: "Voy a acabar con vos y con toda tu pandilla", dijo el agresor para luego perseguir al conductor hasta una farmacia cercana, donde continuó con los insultos. La violenta escena siguió cuando el imputado se dirigió a un puesto de comidas de la zona, tomó un cuchillo tipo carnicero y regresó hacia la víctima, quien ya había descendido de su vehículo. Con claras intenciones de herirlo, le asestó un puntazo que le provocó una herida cortante de 4 centímetros en el muslo izquierdo.

Calificación y medidas

La fiscalía calificó el hecho de manera provisoria como amenazas simples en concurso real con lesiones.

Durante la audiencia, el Ministerio Fiscal solicitó la aplicación de medidas de coerción de menor intensidad contra el imputado (como ser fijar domicilio, la promesa de someterse al procedimiento y de no obstaculizar la investigación y la prohibición de acercamiento a la víctima), las cuales fueron otorgadas por el juez interviniente para garantizar el avance de la investigación.