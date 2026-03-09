La vacuna antigripal ya está disponible para los grupos principales

Desde hoy, la vacuna se encuentra disponible en los distintos nodos de vacunación distribuidos en todo el territorio provincial. Los centros habilitados pueden consultarse en el sitio oficial del Ministerio de Salud Pública: www.msptucuman.gov.ar/nodos-de-vacunacion/.

El gobernador Osvaldo Jaldo encabezó esta mañana el lanzamiento de la campaña de vacunación contra la gripe 2026. El acto se realizó en el Ministerio de Salud Pública de la Provincia junto al titular de la cartera sanitaria, Luis Medina Ruiz, quien brindó detalles sobre la estrategia preventiva.

Durante el acto, el Gobernador destacó el rol del sistema sanitario provincial en la prevención de enfermedades estacionales y valoró el trabajo del personal de salud. “Una vez más la salud pública está a la altura de las circunstancias en materia de prevención de la gripe. Por eso valoramos el esfuerzo de todo el personal de salud en esta gran tarea de inmunizar a la población. Además, destacamos el trabajo articulado entre el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Educación con el programa La Salud va a la Escuela, con la elaboración de las fichas médicas y el Seguro Escolar, a cargo del Gobierno de la Provincia por medio de la Caja Popular de Ahorros, para garantizar la presencialidad en las escuelas. Estamos haciendo un trabajo articulado todas las áreas para tener mayor presencia en las escuelas”.

También estuvieron presentes: Dive Mohamed, directora General de Gestión Sanitaria; Cristina Majul, subsecretaria de Salud; Marcelo Montoya, subsecretario de Salud; Noelia Bottone, directora del PRIS; Miguel Ferre, jefe de la División Inmunizaciones; Patricia Villagra, médica neonatologa, pediatra y evacuadora de la Provincia; y Juan Heredia, equipo técnico Gestión Sanitaria.

Por su parte, el ministro de Salud Pública explicó que la campaña comenzó de manera anticipada con el objetivo de fortalecer la prevención antes de la temporada invernal y alertó sobre la circulación de nuevas variantes del virus en otros países. Al respecto, sostuvo: “Iniciamos esta campaña oficial de vacunación contra la gripe 2026. En el mundo hay un virus, que es el H3N2, y está generando problemas muy serios en lugares que no se vacunan habitualmente. Estamos hablando de Europa y Estados Unidos, donde hubo muchos casos y muchos fallecidos de gripe. La gripe es una enfermedad siempre grave, producida por la influenza. Y habitualmente el virus que circula es de la gripe A, H1N1. Y lo que está pasando en Europa que es la invasión de un virus que no era el habitual, que es el H3N2, ha generado muchos contagios”.

El funcionario explicó que la provincia cuenta con vacunas que protegen frente a las variantes más relevantes del virus. En ese marco, señaló: “La vacuna que tenemos disponible a partir de hoy, en todos nuestros nodos, es una vacuna trivalente que tiene dos componentes para la gripe A, H1N1,la H3N2, que es el virus del problema, y también para la gripe B, que habitualmente también aparece en las situaciones epidémicas”.

Asimismo, el ministro precisó que la inmunización se dirige principalmente a los grupos más vulnerables frente a la enfermedad. En ese sentido, indicó: “Está destinada para personas que tienen más de 65 años, independientemente de su condición inmunológica; para embarazadas en todas las etapas; para mujeres que tuvieron un hijo hasta los 10 días después del parto; para niños entre 6 y 24 meses y para todas aquellas personas que tienen menos de 65 años que tienen alguna enfermedad de base, como por ejemplo una enfermedad oncológica, una enfermedad que le obliga a tomar corticoides, una enfermedad respiratoria, una enfermedad como insuficiencia cardíaca, personas que están en diálisis, todas aquellas personas que tienen las defensas bajas deben vacunarse”.

El titular de la cartera sanitaria también informó que el Ministerio desplegará operativos específicos para ampliar la cobertura en sectores con mayor vulnerabilidad sanitaria. En esa línea, afirmó: “La gripe es una enfermedad fuerte, potencialmente muy grave y mortal, sobre todo en aquellas personas que están inmunodeprimidas. Así que, para todas aquellas personas, la vacuna está disponible. Nosotros vamos a vacunar geriátrico por geriátrico, todo aquel lugar donde hay personas mayores que están en situación de alojamiento, en centros de día, centros permanentes de alojamiento de adultos mayores, los vamos a vacunar porque ellos están, sobre todo, muy vulnerables”.

Además, adelantó que se mantendrán operativos especiales para facilitar el acceso a la inmunización. Sobre este punto, detalló: “Por otro lado, vamos a vacunar los sábados en el Vacunatorio de la Familia, de 9 a 14, para que muchas personas puedan acercarse. Luego, dentro de dos semanas, vacunaremos en algunos lugares donde se concentren adultos mayores, como bancos o la peatonal, como lo hacemos siempre”.

Medina Ruiz remarcó que el inicio temprano de la campaña constituye una herramienta clave para anticiparse al período de mayor circulación del virus. También destacó que Tucumán cuenta con las dosis disponibles desde comienzos de marzo para fortalecer la prevención en toda la provincia.

Grupos priorizados para la vacunación

La vacuna antigripal está destinada a:

• Personal de salud

• Embarazadas

• Madres hasta 10 días después del parto

• Niños de 6 a 24 meses

• Personas entre 2 y 64 años con factores de riesgo

• Personas de 65 años o más

Las autoridades sanitarias subrayaron que la campaña busca reducir las complicaciones graves asociadas a la influenza y fortalecer las acciones preventivas antes de la temporada invernal.