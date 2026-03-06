Le robaron el celular al Padre Nicolás mientras celebraba misa en la Iglesia Nuestra Señora del Rosario

Personal policial recuperó un teléfono celular que había sido denunciado como robado en la Parroquia Nuestra Señora del Rosario de Monteros. El procedimiento se concretó pocas horas después del hecho, durante recorridos preventivos realizados en la jurisdicción.

De acuerdo al informe policial, el episodio ocurrió alrededor de las 21:50, cuando el Padre Nicolás Díaz, iglesia finalizó la misa y se dirigió a cambiarse de vestimenta a la sacristia. Al revisar sus pertenencias advirtió la falta de su teléfono celular.

Tras radicar la denuncia correspondiente, efectivos que realizaban patrullajes preventivos observaron en la vía pública a un hombre conocido en el ámbito delictivo de la ciudad. Según indicaron las fuentes policiales, el sujeto mostró una actitud nerviosa al advertir la presencia de los uniformados.

Ante esta situación, el personal procedió a realizar una requisa preventiva y encontró entre sus prendas el teléfono denunciado, coincidente en marca, modelo y características con el sustraído minutos antes.

Las autoridades señalaron que al momento del procedimiento no había testigos disponibles debido a que en ese momento se registraba una intensa lluvia en la ciudad. El sospechoso fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó a disposición de la Justicia.

El hecho fue informado a la autoridad judicial interviniente, en la persona del Dr. Juan Carlos Medina Rosales, quien tras consultar con el fiscal correspondiente avaló el procedimiento policial y dispuso la instrucción del sumario correspondiente.