No más bicicleta en la Bernabé Araoz: Plaza limpia para la seguridad de los vecinos

Con el objetivo de garantizar una plaza segura para todos, la Dirección de Tránsito recordó que está prohibido circular con rodados dentro del principal paseo público de Monteros. La medida alcanza a bicicletas, motocicletas y monopatines, entre otros.

Desde el municipio señalaron que transitar con este tipo de vehículos en el interior de la plaza constituye un peligro para quienes pasean por allí, especialmente niños y adultos mayores que utilizan el espacio para recreación y descanso.

La campaña de concientización busca promover el cuidado de los espacios verdes y prevenir accidentes. “Cuidemos a nuestros adultos y niños. Cuidemos nuestros espacios que los vecinos disfrutan”, remarcaron desde el área.

La normativa se encuentra establecida en la Ordenanza 430/91 y forma parte de las acciones impulsadas en el marco del Programa de Reordenamiento Integral Urbano Municipal (PRIUM) para fortalecer la convivencia y la seguridad en los espacios públicos.

Esta no es una regla nueva: ya en 2025 se habían registrado quejas de vecinos porque chicos y adolescentes usaban la plaza Bernabé Aráoz como pista de carreras. Entonces se recordó que, según la ordenanza, está prohibida la circulación de vehículos, incluidos rodados menores, en los espacios públicos verdes.

Así bicicleteaban en la plaza