La Bernabé Aráoz se volvió una pista de carrera de bicicletas y reina el descontrol y el temor

La situación expuesta hasta el hartazgo por parte de vecinos de la ciudad de Monteros es la siguiente: niños mayores de diez años andan a alta velocidad por la plaza Bernabé Aráoz ¿Uno, dos o tres niños? No. Más de una decena. Los casos de golpes a los transeúntes aumentan, los placeros no dan a basto y las partes no contribuyen a una solución.

Los fines de semana los menores acaparan el paseo principal, días en los que las familias en general, aprovechar para pasar un rato al aire libre. Pero los reclamos, el malestar aumentan la violencia con cada fin de semana que pasa.

Según la ordenanza municipal, N° 430/91 se establece la prohibición de la circulación en rodados por los espacios públicos verdes. En este sentido, la labor de los placeros, que después de décadas volvieron a estar en la plaza Bernabé Araoz, como parte de la gestión municipal, es estar atentos e informar a los habitantes que no se puede andar con las bicicletas, ni motos por el lugar. "Se nota que no dan a basto. Les piden amablemente a dos o tres, por Colón y Rivadavia, y una avalancha sube por Lamadrid y Rivadavia" advierte a MONTERIZOS, Marcela S., quien es mamá y empleada de comercio. "Yo solo tengo los fines de semana para traer a mí niño a la plaza, pero mirá, estamos hace 20 minutos y ya me quiero ir, las bicicletas le pasan por el lado, y mí bebé está aprendiendo a caminar. Estoy es muy tensionante" concluye.

A simple vista se reconoce que los adultos mayores, que recorren la plaza, caminan con sus bicicletas al lado, mientras adolescentes y niños, toman el espacio como circuito de carrera. La responsabilidad de sus actos recae en sus familias, que suelen estar en el lugar, sin corregir el mal proceder de sus hijos.

"No sé si hay una ordenanza, pero es sentido común, mamá, papá enseñale, explicale a tu hijo varón, y lo aclaro, porque TODOS son varones, que en la plaza no puede andar, encima haciendo carrera. Los niños entienden, quien diga que no, subestiman a sus propios hijos o no les interesa" opinó al portal, Eduardo B. quién se encontraba con su familia, y minutos antes había tenido un altercado con otro papá, justamente por las bicicletas en el sector de juegos; otro tema también polémico, con antecedentes de juegos rotos por parte de adolescentes, meses atrás.

Un silbato que nadie escucha

Mirta, es una de las trabajadores que intenta detener el descontrol, pero es una sola persona que tiene que correr y andar detrás de los adolescentes. "La placera no da abasto, suena y suena el silbato pero los nadie le presta atención", dijo Paula, asidua concurrente del principal paseo público monterizos. "Es una lucha de todos los días, a veces hasta los propios padres se enojan", dice la trabajadora. "Mirá, están jugando a la pelota y caen en las plantas, hasta el padre ingresa y pisa todo", dice en plena charla con este medio mientras miraba con una tristeza la escena. Por más que haya cuidadores, los adolescente no detienen sus actos

Un lugar para ruedas

Cuando MONTERIZOS intentó dialogar con aquellos familiares que estaban en la plaza y sus hijos andaban en bicicletas, no aceptaron ser entrevistados. Sin embargo, un joven se acercó e indicó que "quizás una solución sería que se gestione desde la Muni (sic) o desde el Concejo Deliberante algún lugar adaptado para ruedas, es decir: circuito para bicicletas, patinetas, monopatines, patines. Yo soñaba con algo así de chico, y ahora veo a mí sobrino, se le regaló una bicicleta para su cumple y por su barrio no puede andar, porque vive sobre la ruta. Y nos tenemos que trasladar para aquí (plaza) para que pueda usarla. No es el mejor lugar, pero ningún lugar es un buen lugar, entonces ¿Qué hacemos? ¿Le guardamos la bicicleta? No queremos que los chicos estén enviciados con los celulares o consolas, pero tampoco se piensa en espacios seguros para que puedan andar, en algo que están lindo como una bicicleta".