Bicicletas en la plaza, el debate se profundizó: ¿Qué dice la ordenanza? ¿Y qué esperan los monterizos?

Lo que debería ser un espacio de tranquilidad y recreación en Monteros, se ha convertido en el epicentro de un debate entre vecinos: ¿la Plaza Bernabé Aráoz es un lugar de libre diversión o un foco de riesgo? Cada tarde, grupos de niños y adolescentes recorren la plaza a toda velocidad en bicicletas que ya corresponden a rodado 29, poniendo en alerta a adultos mayores y familias con niños pequeños que intentan disfrutar del espacio público sin sobresaltos.

La polémica quedó en mayor evidencia, tras la publicación desde MONTERIZOS, con la nota "La Bernabé Araoz se volvió una pista de carrera de bicicletas y reina el descontrol y el temor", en dónde se expone la situación, con lo que ocurrió puntualmente el fin de semana pasado, aunque para los vecinos "ya es una costumbre".

Este medio dialogó con las familias que estaban en la plaza, algunas de las cuales después de la entrevista eligieron retirarse por considerar la presencia de los chicos con las bicicletas un peligro para sus niños que tienen meses y hasta 3 años. Un momento que debía ser de calidad en familia, se convirtió para algunas en un dolor de cabeza. Los lectores del portal no tardaron en brindar también su postura, ciudadanos y ciudadanas que recorren el paseo principal desde hace décadas dejaron en claro que las cosas cambiaron mucho.

Las opiniones sobre el tema son diversas, y si el diálogo no se concretó todavía entre vecinos y autoridades municipales y del Concejo Deliberante, este espacio, dio la oportunidad a la voz popular para expresarse. Quienes estuvieron el fin de semana que pasó en la plaza Bernabé Araoz coinciden en que el problema no es que niños disfruten libremente de andar en bicicleta, el punto radica en que estos chicos manifiestan una actitud burlesca hacia quienes les marcaron que: tuvieran cuidado por dónde andan, o que bajarán la velocidad. Haciendo oídos sordos a los ruego, respondieron con actitudes de amedrentamiento hacia niños menores de cuatro años y hacia adultos. Para las usuarias "Marisel Rodríguez" y "Mmaria MMena" la situación representa: un peligro real. Pero también diversos usuarios reconocieron que si los chicos andan en la plaza es porque no tienen un espacio idóneo.

En la otra vereda, "Nico Gasetú" y "Laura Villagra" defendieron la presencia de los niños en bicicleta, argumentando que es una alternativa sana y que no deberían ser restringidos en su movilidad dentro del espacio público. Ante lo cual, otros lectores remarcaron que el problema no es que los niños hagan uso de sus bicicletas, sino que: andan a alta velocidad, responden de mala manera y no hay padres que se hagan cargo en ese momento de esos menores. De hecho la gran pregunta sigue siendo ¿Las familias de estos niños y adolescentes estaban ahí? ¿Saben a la velocidad a la que andan? ¿Les explicaron que andar en la plaza implica un peligro para otros y para ellos mismos?

En este punto entra en juego otra situación, desde MONTERIZOS se dio a conocer la ordenanza en la que se explícita que está prohibido, entre otras cosas, la circulación en bicicleta por la plaza. Por lo tanto queda fuera de discusión la postura de aquellos usuarios, que indicaron que no hay ningún problema en que anden, o aquellos que manifestaron como problemas la falta de regulación legal sobre estos casos.

Más allá de la discusión social, la normativa ya existe, es la Ordenanza municipal N° 430/91, lo que falta es que se cumpla. Eso también implica una responsabilidad por parte de las autoridades de turno, a través de su Dirección de Tránsito, las escuelas con instancia de charla y concientización en articulación con autoridades municipales y de seguridad, y en cada hogar monterizo. El diálogo con los más chicos es fundamental, las actitudes que se revelaron en la plaza por parte de los menores, dejó en evidencia, en muchos casos, que tienen normalizado el maltrato a los demás ¿De quiénes aprenden?

Volviendo a la normativa, la palabra escrita está en plena vigencia, pero parece haber quedado en el olvido. Esto no solo pone en duda la regulación del espacio público, sino que también genera incertidumbre sobre quién debe garantizar la convivencia segura entre ciclistas y peatones. Mientras las autoridades municipales no convoquen o impulsen una propuesta que favorezca a todas las partes, el debate sigue abierto. La plaza como espacio público, puso sobre la mesa los intereses de diferentes grupos etarios, y es responsabilidad de las autoridades ofrecer una respuesta, antes que se lamenten daños. ¿Resurgirán proyectos que quedaron bajo el polvo, después que pasaron las campañas electorales? Niños y adultos esperan una respuesta que estén a la altura de la realidad que se vive.