La Municipalidad de Monteros puso en marcha plan para ordenar y cuidar los espacios públicos

El Municipio lanzó el Programa de Reordenamiento Integral Urbano Municipal (PRIUM), una iniciativa que busca ordenar, cuidar y poner en valor los espacios públicos, promoviendo una convivencia basada en el respeto, la inclusión y el cumplimiento de la normativa vigente.

Con el Programa de Reordenamiento Integral Urbano Municipal (PRIUM), Monteros avanza hacia una ciudad más inclusiva, accesible y planificada, fortaleciendo la convivencia ciudadana y el uso equitativo de los espacios públicos

El Municipio de Monteros puso en marcha el Programa de Reordenamiento Integral Urbano Municipal (PRIUM), una política pública orientada a ordenar y cuidar los espacios comunes de la ciudad, con una mirada integral que combina inclusión, accesibilidad, respeto por las normas y planificación urbana a largo plazo.

La iniciativa tiene como objetivo central promover una convivencia ciudadana basada en el respeto, garantizando que cada vecino y vecina pueda disfrutar de los espacios públicos en igualdad de condiciones. En ese marco, el programa busca fortalecer el cumplimiento de la normativa vigente y generar conciencia sobre el valor del espacio público como lugar de encuentro, circulación y construcción comunitaria.

Desde el Municipio destacaron que el orden urbano no se limita únicamente a una cuestión estética o de organización, sino que también implica derechos, inclusión y oportunidades. El espacio público es entendido como un ámbito compartido, donde la convivencia se construye día a día a partir del respeto mutuo y reglas claras para todos.

El PRIUM se enmarca en una visión de ciudad pensada tanto para el presente como para el futuro, con un desarrollo urbano planificado, accesible y sostenible. La propuesta apunta a consolidar una Monteros más organizada, inclusiva y preparada para crecer, poniendo en el centro a las personas y al uso responsable de los espacios comunes.

Con esta política, el Municipio reafirma su compromiso con una ciudad que convive mejor, donde el orden, el respeto y la inclusión no son consignas, sino pilares de una gestión que apuesta a mejorar la calidad de vida de toda la comunidad.

