miércoles 18 de febrero de 2026
Monterizos
18 Feb 2026

Atención jubilados: PAMI actualizó su App ¿De qué se trata?

El PAMI actualizó su aplicación oficial y sumó nuevas funciones digitales que permiten a jubilados y pensionados realizar trámites y gestiones médicas desde el celular, sin necesidad de acudir a oficinas presenciales.

La medida apunta a simplificar procesos y facilitar el acceso a prestaciones de salud, programas preventivos y servicios de atención.

La renovación corresponde a la app Mi PAMI, que incorpora herramientas para solicitar turnos, realizar consultas y administrar distintos trámites de forma online, con un sistema de validación reforzado para proteger los datos personales de los afiliados y garantizar un acceso seguro.

La aplicación es gratuita y está disponible para dispositivos móviles. Quienes ya contaban con versiones anteriores deben actualizarla y volver a ingresar con usuario y contraseña para habilitar el nuevo sistema de acceso.

Además de las gestiones desde la app, los afiliados también pueden usar la plataforma web para consultar su historia clínica, ver resultados de estudios, validar recetas y recibir recordatorios sobre controles médicos o renovación de credenciales.

A su vez, el sistema incluye un buscador de farmacias adheridas y un canal informativo con novedades sobre campañas de vacunación, programas vigentes y servicios especiales.

¿Qué trámites se pueden hacer desde “Mi PAMI”?

  • Acceder a su cartilla médica personalizada
  • Chatear con PAME, la asistente virtual de PAMI en WhatsApp las 24 horas
  • Consultar recetas electrónicas y órdenes médicas
  • Consultar sus datos personales y los de su médico de cabecera
  • Contactar con PAMI Escucha y teléfonos de emergencias
  • Gestionar trámites web
  • Sacar turnos para atención en agencia
  • Ver su credencial digital y la de su grupo familiar

Es importante tener en cuenta que el afiliado puede acceder a la plataforma digital de la obra social de dos formas: usando siempre el mismo usuario y contraseña: desde su celular a través de la app Mi PAMI; o desde su ya conocido sitio web.

Desde la última actualización de la app Mi PAMI, todas sus credenciales, órdenes médicas, recetas, turnos y demás datos personales estarán sincronizados. Por ello, ya no importa desde cuál de las versiones ingrese, siempre encontrará la misma información.

