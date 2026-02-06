Ya se encuentran en Benjamín Paz los dos acusados por el ataque en Tafí del Valle

Serán alojados en la Unidad N° 6, bajo estricta custodia y resguardo del personal penitenciario, para cumplir prisión preventiva por 30 días dispuesta por la Justicia.

Este miércoles por la noche, personal de la Dirección de Fuerzas Especiales CERO concretó el traslado de dos jóvenes implicados en un violento episodio ocurrido días atrás en Tafí del Valle, quienes se encontraban alojados en la Comisaría de Monteros y fueron derivados al complejo penitenciario de Benjamín Paz.

Sobre el operativo, el subcomisario Milcíades Ávila, jefe de la División de Negociación de la Dirección de Fuerzas Especiales CERO, explicó: “Esta dirección de Fuerza Especial, a través del Cuerpo Especial de Rescate y Operaciones, con un equipo de apoyo táctico, como así también con un grupo de custodia y traslado, llevó a cabo con éxito, desde la Comisaría de Monteros hasta este penal de Benjamín Paz, el traslado de los dos masculinos implicados al finalizar el evento deportivo, en un incidente violento ocurrido en Tafí del Valle, en una reunión social”.

“Todo este dispositivo exitoso, siguiendo las directivas para poder continuar con todo lo que es el proceso penal investigatorio, se llevó a cabo la custodia y traslado desde dicha comisaría hasta este penal, bajo lineamientos del gobernador de la provincia, a través del ministerio de Seguridad y la jefatura de Policía”, remarcó Ávila.

Mirá aqui el reel del momento en que eran trasladados a la Unidad Penitenciaria del norte tucumano

Asimismo, destacó que este tipo de custodias y traslados que realiza el Cuerpo Especial de Rescate y Operaciones están destinados a detenidos de alta peligrosidad o que hayan tenido cierta relevancia en algún proceso penal, para ponerlos a disposición de la Justicia y continuar con el proceso correspondiente.

“Aquí finaliza nuestra función; es un trabajo que se realiza en equipo con el personal del Servicio Penitenciario para poder efectivizar de esta manera este tipo de misión que se lleva a cabo y, a posterior, continúa después de este traslado todo lo que es el proceso penal investigativo”, cerró el subcomisario.

Fuente: Secretaría de Estado de Comunicación Pública