miércoles 23 de septiembre de 2026
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5 Dic 2025

Renovación urbana en Monteros: corte de calle en la primera cuadra de 9 de Julio

La Municipalidad informa a los vecinos que se encuentra en marcha un operativo de mejora urbana que requiere la interrupción temporal del tránsito.


La Municipalidad de Monteros comunicó que se están realizando trabajos de renovación urbana en la ciudad, lo que implica el corte de calle 9 de Julio en su primera cuadra, entre Rivadavia y 25 de Mayo.

Se recuerda que la medida busca avanzar con obras que mejoren la infraestructura y el entorno urbano, en el marco del plan “Transformando la ciudad”.

Desde la entidad municipal se solicita a los vecinos paciencia y colaboración, ya que estos trabajos pueden generar molestias temporales. Se recomienda circular con precaución por la zona y respetar las señalizaciones viales.

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