Renovación urbana en Monteros: corte de calle en la primera cuadra de 9 de Julio



La Municipalidad de Monteros comunicó que se están realizando trabajos de renovación urbana en la ciudad, lo que implica el corte de calle 9 de Julio en su primera cuadra, entre Rivadavia y 25 de Mayo.

Se recuerda que la medida busca avanzar con obras que mejoren la infraestructura y el entorno urbano, en el marco del plan “Transformando la ciudad”.

Desde la entidad municipal se solicita a los vecinos paciencia y colaboración, ya que estos trabajos pueden generar molestias temporales. Se recomienda circular con precaución por la zona y respetar las señalizaciones viales.