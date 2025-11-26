Yerba Buena: una cámara grabó a vecina arrojando basura y fue obligada a recogerla
La mujer fue filmada tirando residuos frente a un cartel que lo prohibía. La Guardia Urbana Municipal intervino de inmediato. El hecho fue difundido por la Municipalidad como ejemplo de control ciudadano.
Una secuencia registrada por las cámaras de seguridad de Yerba Buena generó indignación y aprobación casi al mismo tiempo. Una vecina fue filmada arrojando residuos en plena vía pública, justo frente a un cartel que advertía con letras grandes: “PROHIBIDO ARROJAR BASURA”. La reacción no tardó en llegar: la Guardia Urbana Municipal (GUM) intervino en el acto y obligó a la mujer a levantar lo que había tirado.
La Municipalidad difundió el video a través de sus redes sociales como una acción ejemplificadora. “Nuestras cámaras detectaron a una conductora arrojando residuos frente a un cartel que lo prohibía. La GUM intervino y la vecina tuvo que levantar todo”, señalaron desde el organismo.
Desde la gestión municipal remarcaron que este tipo de conductas no serán toleradas y que continuarán utilizando las herramientas tecnológicas y de fiscalización para sancionar infracciones. “En Yerba Buena, las normas se cumplen y cuidamos entre todos nuestra ciudad”, concluyeron en su comunicado.
El hecho encendió el debate en redes sociales entre vecinos que celebraron la intervención de la GUM y otros que pidieron sanciones más severas. Mientras tanto, el municipio refuerza su mensaje de convivencia urbana y limpieza con una política de “tolerancia cero” al abandono de residuos en la vía pública.