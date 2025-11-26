Yerba Buena: una cámara grabó a vecina arrojando basura y fue obligada a recogerla

Una secuencia registrada por las cámaras de seguridad de Yerba Buena generó indignación y aprobación casi al mismo tiempo. Una vecina fue filmada arrojando residuos en plena vía pública, justo frente a un cartel que advertía con letras grandes: “PROHIBIDO ARROJAR BASURA”. La reacción no tardó en llegar: la Guardia Urbana Municipal (GUM) intervino en el acto y obligó a la mujer a levantar lo que había tirado.

La Municipalidad difundió el video a través de sus redes sociales como una acción ejemplificadora. “Nuestras cámaras detectaron a una conductora arrojando residuos frente a un cartel que lo prohibía. La GUM intervino y la vecina tuvo que levantar todo”, señalaron desde el organismo.

Desde la gestión municipal remarcaron que este tipo de conductas no serán toleradas y que continuarán utilizando las herramientas tecnológicas y de fiscalización para sancionar infracciones. “En Yerba Buena, las normas se cumplen y cuidamos entre todos nuestra ciudad”, concluyeron en su comunicado.

El hecho encendió el debate en redes sociales entre vecinos que celebraron la intervención de la GUM y otros que pidieron sanciones más severas. Mientras tanto, el municipio refuerza su mensaje de convivencia urbana y limpieza con una política de “tolerancia cero” al abandono de residuos en la vía pública.