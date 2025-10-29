Habilitan la Constancia de Afiliación Negativa de PAMI
Tiene una validez de 30 días y puede gestionarse de forma digital, tanto desde el sitio web oficial como a través de la app Mi PAMI.
El PAMI habilitó la Constancia de Afiliación Negativa, un documento gratuito que certifica que una persona no recibe cobertura médica ni beneficios del organismo. Tiene una validez de 30 días y puede gestionarse de forma digital, tanto desde el sitio web oficial como a través de la app Mi PAMI.
Este certificado sirve para acreditar que el solicitante no está afiliado a PAMI ni a ninguna otra obra social administrada por el instituto, y que tampoco percibe aportes o prestaciones médicas. Suele ser un requisito para realizar trámites sociales, becas o programas de asistencia en los que se necesita comprobar la falta de cobertura médica.
¿Quiénes pueden solicitarla? Cualquier persona que necesite demostrar que no cuenta con obra social ni cobertura vigente. Es especialmente útil para:
- Personas que están tramitando una nueva afiliación a PAMI.
- Quienes gestionan subsidios o planes sociales.
- Beneficiarios que participan en programas de salud o ayuda económica que exigen comprobantes de no afiliación.
El trámite se puede realizar de dos maneras muy simples:
- En línea, desde www.pami.org.ar/constancia-afiliacion-negativa, completando el número de CUIT o CUIL para generar el documento digital.
- Desde la app Mi PAMI, donde también se puede descargar la constancia en formato PDF.
El proceso es totalmente gratuito, inmediato y sin turno previo. Además, este certificado puede utilizarse para gestiones de ANSES, trámites de becas educativas, inscripción a planes de salud provinciales o municipales y cualquier trámite que requiera confirmar la falta de cobertura médica activa.