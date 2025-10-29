miércoles 29 de octubre de 2025
Monterizos
Seguinos: Dólar: Oficial: $1485Blue: $1460Bolsa: $1469.6CCL: $1484.4Mayorista: $1465Cripto: $1520Tarjeta: $1930.5
29 Oct 2025

Habilitan la Constancia de Afiliación Negativa de PAMI

Tiene una validez de 30 días y puede gestionarse de forma digital, tanto desde el sitio web oficial como a través de la app Mi PAMI.

El PAMI habilitó la Constancia de Afiliación Negativa, un documento gratuito que certifica que una persona no recibe cobertura médica ni beneficios del organismo. Tiene una validez de 30 días y puede gestionarse de forma digital, tanto desde el sitio web oficial como a través de la app Mi PAMI.

Este certificado sirve para acreditar que el solicitante no está afiliado a PAMI ni a ninguna otra obra social administrada por el instituto, y que tampoco percibe aportes o prestaciones médicas. Suele ser un requisito para realizar trámites sociales, becas o programas de asistencia en los que se necesita comprobar la falta de cobertura médica.

¿Quiénes pueden solicitarla? Cualquier persona que necesite demostrar que no cuenta con obra social ni cobertura vigente. Es especialmente útil para:

  • Personas que están tramitando una nueva afiliación a PAMI.
  • Quienes gestionan subsidios o planes sociales.
  • Beneficiarios que participan en programas de salud o ayuda económica que exigen comprobantes de no afiliación.

El trámite se puede realizar de dos maneras muy simples:

El proceso es totalmente gratuito, inmediato y sin turno previo. Además, este certificado puede utilizarse para gestiones de ANSES, trámites de becas educativas, inscripción a planes de salud provinciales o municipales y cualquier trámite que requiera confirmar la falta de cobertura médica activa.

¿Con quién querés compartirlo?

En esta nota:

Sigue leyendo:

Nazur: “En Tucumán, obra que se empieza, obra que se termina”

Monteros recibe el XXXIII Encuentro Nacional de Poetas “Manuel Aldonate” bajo el lema Palabra, identidad y compromiso

Charla sobre Cáncer de Mama en el marco de Octubre Rosa: Monteros refuerza la prevención comunitaria

Hoy inicia el pago al sector de salud en la provincia

Habilitan la Constancia de Afiliación Negativa de PAMI

Una caída se transformó en un proyecto que competirá en instancia nacional de Feria de Ciencias