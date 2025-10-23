Monteros realizó con gran éxito la Expo Carreras 2025 con más de 20 instituciones educativas

Con la participación de la UTN, la UNT y los institutos terciarios de Monteros, se desarrolló la Expo Carreras 2025 en el Polideportivo Municipal. Más de 20 instituciones ofrecieron información sobre las opciones educativas para el ciclo 2026.

El Polideportivo del Gimnasio Municipal "Prof. José Nicolás Russo" de Monteros fue escenario de la Expo Carreras 2025, un evento educativo sin precedentes que reunió a más de 20 instituciones de nivel superior y más de 50 carreras terciarias y universitarias, brindando a los jóvenes monterizos una amplia oferta académica para planificar su futuro.

La jornada fue encabezada por el intendente Francisco “Panchito” Serra, acompañado por concejales, funcionarios municipales y referentes del ámbito educativo. La muestra fue impulsada de manera conjunta por la Secretaría de Juventudes de la Provincia, la Dirección de Juventudes del Municipio y la Dirección de Educación de Monteros, con el propósito de acercar a los estudiantes la información necesaria sobre las oportunidades de formación disponibles para el ciclo 2026.

“Participaron universidades como la UTN, la UNT y los institutos terciarios de Monteros, como el ISSC y el IES Monteros, brindando información valiosa sobre las ofertas académicas que los jóvenes podrán elegir el próximo año”, destacó el intendente Serra durante la apertura.

El encuentro se desarrolló en un ambiente participativo y dinámico, donde los estudiantes pudieron dialogar con docentes, representantes institucionales y orientadores vocacionales. La propuesta permitió a los futuros egresados del nivel secundario conocer en detalle los planes de estudio, modalidades de cursado y becas disponibles, tanto en instituciones públicas como privadas.

“Este encuentro fue una gran oportunidad para escuchar a los jóvenes, sus inquietudes y aspiraciones. Desde Monteros seguimos impulsando iniciativas que fortalecen la educación, la formación y el desarrollo profesional de nuestra comunidad”, sostuvo Serra, subrayando la importancia de la articulación entre los distintos niveles del sistema educativo.

La Expo Carreras 2025 consolidó así un espacio de encuentro, diálogo y proyección académica, reafirmando el compromiso de la ciudad con la educación y el futuro de sus jóvenes.