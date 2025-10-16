Simoca abre sus puertas al arte textil con el Taller de Randa



El Ente Cultural de Tucumán, en conjunto con la Municipalidad de Simoca, invita a la comunidad a participar del Taller de Randa, una actividad gratuita que se desarrollará los jueves 16, 23 y 30 de octubre, y 6 y 13 de noviembre, a las 19 h en la Casa de la Cultura de Simoca. El taller estará a cargo de las reconocidas maestras randeras de El Cercado: Marcela Sueldo y Margarita Ariza, quienes compartirán sus saberes sobre esta delicada técnica de tejido tradicional.

La Randa, técnica ancestral del bordado tucumano, ha sido reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación, y este espacio busca acercarla a nuevas generaciones mediante la práctica directa y el intercambio con sus referentes. El taller está destinado a personas de todas las edades interesadas en aprender, valorar y preservar esta expresión artesanal que forma parte de la identidad cultural de la región.

Los participantes deberán asistir con hilo macramé blanco o natural, aguja de coser lana y tijera. La actividad es libre y gratuita, aunque los cupos son limitados, por lo que se recomienda llegar con anticipación. Esta iniciativa forma parte de las acciones del Ente Cultural para fortalecer el vínculo entre tradición y comunidad, promoviendo espacios de formación accesibles y con impacto territorial.



