viernes 10 de octubre de 2025
Monterizos
Seguinos: Dólar: Oficial: $1450Blue: $1475Bolsa: $1458CCL: $1450.6Mayorista: $1420Cripto: $1520Tarjeta: $1885
10 Oct 2025

Sofocan un incendio en Tafí del Valle antes que avance sobre los domicilios

El siniestro ocurrió en el barrio La Quebradita y fue controlado gracias al rápido trabajo conjunto entre la Policía y Bomberos Voluntarios.

Durante la tarde de este jueves, efectivos de la Comisaría de Tafí del Valle intervinieron en un incendio que se desató en el barrio La Quebradita, donde las llamas se propagaban peligrosamente hacia una zona con casas de veraneantes.

Alertados por los vecinos, los uniformados se desplazaron de inmediato al lugar y trabajaron de manera coordinada con personal de Bomberos Voluntarios de esa jurisdicción, logrando sofocar el fuego antes de que causara daños en los domicilios cercanos.

Una vez controlada la situación, se realizó un relevamiento vecinal con el fin de reunir información que permita determinar el origen del siniestro y realizar las investigaciones pertinentes

¿Con quién querés compartirlo?

En esta nota: ,

Sigue leyendo:

Sofocan un incendio en Tafí del Valle antes que avance sobre los domicilios

Preparate para calor de este viernes

La Provincia garantiza la continuidad operativa de la Terminal de Ómnibus

🔥 tendencia

La data para qué sepas cómo pasar la primera noche del Monteros de la Patria

El intendente, Serra, fue parte de la mesa de trabajo de análisis de gestión que organizó Jaldo

Jueves de primavera para disfrutar