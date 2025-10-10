Sofocan un incendio en Tafí del Valle antes que avance sobre los domicilios

Durante la tarde de este jueves, efectivos de la Comisaría de Tafí del Valle intervinieron en un incendio que se desató en el barrio La Quebradita, donde las llamas se propagaban peligrosamente hacia una zona con casas de veraneantes.

Alertados por los vecinos, los uniformados se desplazaron de inmediato al lugar y trabajaron de manera coordinada con personal de Bomberos Voluntarios de esa jurisdicción, logrando sofocar el fuego antes de que causara daños en los domicilios cercanos.

Una vez controlada la situación, se realizó un relevamiento vecinal con el fin de reunir información que permita determinar el origen del siniestro y realizar las investigaciones pertinentes