Abren las preinscripciones para primer año del Nivel Secundario en la Escuela Normal





La Escuela Normal Julio A. Roca dio a conocer el cronograma de preinscripciones para primer año del Nivel Secundario, correspondiente al ciclo lectivo 2026. Del 20 al 24 de octubre podrán inscribirse los alumnos de primaria de la institución, así como hermanos e hijos del personal escolar. En tanto, los alumnos externos podrán realizar el trámite entre el 27 y el 31 de octubre, en el horario de 8:30 a 11:30 h.

Los requisitos establecidos incluyen la constancia de alumno regular y fotocopia del DNI. En el caso de estudiantes que ya pertenecen a la institución, se deberá presentar también la constancia de alumno regular del hermano. Además, se solicita que toda la documentación sea entregada en un folio obligatorio, para facilitar el proceso administrativo.

Desde la institución se destacó la importancia de cumplir con los plazos y requisitos establecidos, a fin de garantizar una organización eficiente y equitativa en el proceso de admisión. La Escuela Normal reafirma su compromiso con la transparencia y la planificación educativa, en el marco de una comunidad que valora la continuidad pedagógica y el acceso ordenado al nivel secundario.