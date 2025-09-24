El feriado provincial por la Batalle de Tucumán

El 24 de septiembre fue declarado feriado provincial en conmemoración a la Batalla de Tucumán en la que el ejército de Manuel Belgrano resistió el avance realista. En consecuencia, la provincia de Tucumán tendrá un día no laborable y los servicios tanto municipales y provinciales como la actividad privada se verán alterados.

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán compartió cómo funcionarán sus prestaciones este miércoles 24. Los vecinos deberán estar atentos para no buscar actividades que no se realicen durante la conmemoración del 213° aniversario de la Batalla de Tucumán.

Sin embargo, como las actividades principales se desarrollan en capital, la actividad, por ejemplo comercial en Monteros se desarrolla con normalidad.

Servicios Municipales el feriado del 24 de septiembre

La Asistencia Pública no tendrá atención en consultorios, sino que se atenderá únicamente emergencias en la guardia de odontología, enfermería y radiología dental. Se deberá concurrir con barbijo y DNI.

Los colectivos urbanos e interurbanos por su parte, circularán con frecuencia reducida y al ritmo de los domingos. Información para tener en cuenta en el caso de requerir viajar a la capital tucumana.

Las escuelas y administración pública se encuentra sin actividad en toda la provincia.

Comercio el 26 de septiembre

En la misma semana, el viernes 26, se celebra el Día del Empleado de Comercio. Aunque se esperaba una gran baja en la actividad para ese día, las cámaras de trabajadores a nivel nacional decidieron reprogramar el festejo. Por ello, el viernes habrá atención normal del comercio en microcentro y shoppings, pero el lunes 29 será día de descanso obligatorio. Quienes trabajen este último día sí deberán recibir un pago que duplique la jornada habitual.