¿Que pasó?: Todas las lineas de colectivos modifican su recorrido en Monteros por hoy

La Municipalidad de Monteros anunció una modificación temporal en el recorrido vehicular por un acto oficial que se desarrollará este martes en el centro de la ciudad. La medida estará vigente entre las 17:00 y las 21:00 horas y afectará a los vehículos que circulen en sentido Sur–Norte.

El tránsito será desviado por el siguiente trayecto: calle Colón, Silvano Bores, 9 de Julio, Crisóstomo Álvarez, avenida Avellaneda, avenida Rivadavia, avenida España y D. Villarroel, finalizando en la Terminal de Ómnibus.

Desde el municipio se solicitó a los conductores y peatones respetar las indicaciones del personal de tránsito y circular con precaución durante la vigencia del operativo. Una vez finalizado el acto oficial, el recorrido habitual será restablecido.

“La colaboración de la comunidad es fundamental para garantizar la seguridad y el orden en este tipo de actividades institucionales”, remarcaron desde la Municipalidad.