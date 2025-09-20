Villa Alcira campeón de la Copa de Plata en la Liga Tucumana de Fútbol categoría 2012

La Fundación Integral Villa Alcira hizo historia en la Liga Tucumana de Fútbol al consagrarse campeón de la Copa de Plata en la categoría 2012. El equipo dirigido por Mauricio Trujillo superó a CEF 18 por penales y desató la alegría en Monteros.

Una jornada histórica vivió este sábado la Fundación Integral Villa Alcira (FIVA), que se coronó campeón de la Copa de Plata de la Liga Tucumana de Fútbol en la categoría 201, tras vencer en una dramática definición por penales a CEF 18.

El encuentro decisivo se disputó en la cancha de Social Mercedes, en Lules, y finalizó 0 a 0 en el tiempo reglamentario. En el primer tiempo, el conjunto monterizo mostró mayor ambición, con Juan Martín Rodríguez Rojas y Lauro Alderete manejando el mediocampo y Ian Barro generando peligro en el ataque, aunque sin poder quebrar el arco rival.

En el complemento, el partido se equilibró con ocasiones para ambos equipos, pero la defensa de Villa Alcira se mantuvo firme para sostener el cero. La definición llegó desde el punto de penal, donde la efectividad y la figura del arquero Mateo Calderón, que contuvo un disparo clave, inclinaron la balanza.

Los goles en la tanda decisiva fueron convertidos por Alexis Lobo, Lauro Alderete, Salvador Figueroa, Ángel Romero y Jesús Robles, sellando el triunfo por 5 a 4.

El plantel campeón estuvo integrado por: Thiago Lobo, Alexis Lobo, Jesús Roble, Benicio Roldán, Ángel Romero, Juan Martín Rodríguez Rojas, Lauro Alderete, Thiago Romero, Augusto Amado, Ian Barro, Salvador Figueroa, Mateo Calderón, Kevin Torino, Mirko Romero, Samuel Albarracín, Santino Paz Vega y Lucas Olmo. El equipo fue dirigido por Mauricio Trujillo, con la asistencia de Juan Trujillo y Gabriel Medina.

Tras la consagración, una caravana pintada de rojo y negro recorrió las calles de Monteros, acompañando a los pequeños cracks.