Mortal suceso en Banda del Río Salí: sujeto mató a puñaladas a su primo

El mortal suceso se registró en inmediaciones de las calles Bernabé Aráoz y Perú, a pocas cuadras de las márgenes del río Salí. El acusado, apodado "Pelao", atacó con un arma blanca a su familiar, provocando su fallecimiento. Ya fue aprehendido.

El caso es investigado por la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios I, a cargo de Pedro Gallo. Por parte de la Fiscalía se presentaron en la escena las investigadoras Sofía Medina, Julieta Molé y Florencia Núñez Roig para supervisar las medidas investigativas. En la oportunidad, se dispuso la intervención del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) del Ministerio Fiscal y de la División Homicidios.

La víctima fatal fue identificada como Brian Cuevas, de 25 años, quien presentaba heridas de arma blanca en distintas partes del cuerpo.

La autopsia correspondiente se practicará en las próximas horas, indicaron los voceros del caso. Habría testigos presenciales del ataque que acabó con la vida del joven Cuevas.

De acuerdo a las fuentes investigativas, alrededor de las 13:00 horas de este domingo 14 de septiembre de 2025, en la intersección de las calles Bernabé Aráoz y Perú, en Banda del Río Salí, donde se habría producido una discusión entre dos primos, hiriendo mortalmente uno de ellos al otro con un arma blanca, para posteriormente darse a la fuga. El acusado, apodado "Pelao", fue aprehendido posteriormente.