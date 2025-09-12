Récord en Tucumán: “Nadie Dice Nada” agotó dos funciones en el Mercedes Sosa en minutos

El programa “Nadie Dice Nada”, uno de los grandes éxitos de Luzu TV, llegará a Tucumán y ya rompió un récord en el Teatro Mercedes Sosa. Las entradas para las dos primeras funciones se agotaron en cuestión de minutos, generando un fenómeno pocas veces visto en la provincia.

“En 11 años de historia del teatro nunca nos había pasado algo así. Hemos agotado funciones en el día, pero nunca tan rápido. La segunda función se agotó en apenas ocho minutos. Nos sorprendió a todos, a ellos y a nosotros”, reconoció el presidente del teatro, Raúl Armisén.

El furor obligó a reforzar el sistema de venta online, ya que la primera tanda de tickets provocó la caída de la página oficial. “Tuvimos que multiplicar 80 veces la potencia de los servidores de la boletería virtual para sostener la demanda. Realmente es un fenómeno”, explicó Armisén.

La convocatoria trasciende los límites provinciales: fanáticos de Catamarca, Santiago del Estero y otras provincias también adquirieron sus entradas, motivo por el cual la organización decidió mantener el sistema de venta online y no limitarlo a ventanilla.

Armisén confesó que al principio dudó sobre llevar el formato al teatro, pero fue convencido por su hija. “Cuando me hicieron la propuesta no estaba convencido. Se lo conté a mi hija y me dijo: ‘Papá, estás loco, deciles que sí ya’. Y tenía razón”, relató.

Con entradas que van desde los $30.000 hasta los $60.500, el espectáculo se suma a una cartelera de primer nivel que ya incluyó a artistas como Los Nocheros, Patricia Sosa, Miguel Mateos y Noelia Pace, además del humor del Oficial Gordillo.

“El público nos guía. La diversidad de propuestas es lo que hace al Mercedes Sosa un espacio para todos. Tucumán merece poder disfrutar de un teatro con esta amplitud y con shows de calidad”, concluyó el titular de la sala.