Conocé a todos los ganadores de las categorías de la Trepada al Indio 2025

Pasó otra edición más de la Trepada al Indio en Monteros y a pesar de la persistente lluvia en la zona final, los atletas tuvieron su día de gloria al cruzar la meta en el kilometro 28 de la ruta 307, en el Monumento al Indio.

Luis Fernando Burgos Cruz, fue el ganador de la competencia con un tiempo de 2h.11,16:87. El atleta monterizo tuvo una gran actuación y dejó atrás por más de tres minutos a su inmediato perseguidor, que fue Alejandro Árevalo de la capital tucumana. El podio lo completo, Federico Tevez (2.15,43:14).

En damas, la ganadora de la general fue capitalina Marcela Córdoba con un tiempo de total de 2:45,27:14. En segundo lugar llego Fabiana Vivanco (20.47:50,11) y el tercer se lo llevó Daniela Argañaraz Vázquez.

En los 10k, el monterizo Alejandro Moreno se llevó el premio mayor al completar el trazado en 40m.58,77. Cuatro minutos más tarde lo hizo el atleta de Río Chico, Julio Lobo, y el tercer lugar Federico Fuentes de Concepción, con un tiempo de 47.13,88.

En damas 10k, la gran ganadora resultó Jimena Frías de Banda del Río Salí. El tiempo para la atleta del este tucumano fue de 52.45. La monteriza Ivana Gramajo fue segunda con un tiempo total de 52.53. El tercer puesto fue para otra monteriza, Marianela Urueña (53.05).

