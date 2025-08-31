Hístorico: El monterizo Luis Burgos Cruz fue el ganador de la Trepada al Indio

Con cinco participaciones en su haber, destacó la organización del evento y dedicó su triunfo a su familia y a un amigo que lo asistió durante la carrera, y a su amigo Claudio Racedo, quien falleció recientemente, . “Correr bajo la lluvia me favoreció, me gusta y me sentí cómodo”, dijo Burgos Cruz tras llegar a la meta

La XXIV edición de la Trepada al Indio en Monteros ya tiene a su gran vencedor: Luis Fernando Burgos Cruz, quien completó los exigentes 30 kilómetros de pedestrismo competitivo en un tiempo de 2 horas y 10 minutos, su mejor marca personal en esta competencia.

“Es la quinta vez que corro esta prueba y siempre es un desafío enorme. El trayecto es muy duro, realmente difícil, pero me gusta prepararme para esto. Fueron al menos cuatro meses de entrenamiento para llegar en buenas condiciones”, expresó el ganador tras cruzar la meta.

La jornada estuvo marcada por la lluvia, un condimento especial que no desanimó a Burgos Cruz: “A algunos los complica, a mí me favoreció porque disfruto correr en estas condiciones”. Además, destacó la organización del evento, los puestos de hidratación, la asistencia médica y el acompañamiento de la Dirección de Deportes: “Cada año se va mejorando, se nota la calidad y la opinión de los atletas también es escuchada”.

Con la emoción del triunfo, el corredor dedicó su esfuerzo a su familia y recordó especialmente a su abuela fallecida hace un año. También agradeció a su amigo Mario Ávila, quien lo asistió durante la competencia: “Sin él hubiera sido muy difícil”, y además, le dedicó le triunfo a Claudio Racedo, atleta monterizo que falleció meses atrás-

El triunfo de Burgos Cruz le da un nuevo brillo a la tradicional competencia monteriza, que volvió a congregar más de mil atletas y público en una auténtica fiesta del deporte provincial.