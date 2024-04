El dengue complica las clases en las escuelas de Monteros

Este jueves el paro nacional convocado por CTERA recibió un acatamiento de más del 80% de los docentes en los establecimientos educativos de la ciudad de Monteros. Sin embargo, a partir de los datos brindados por las autoridades de cada institución a las que consultó MONTERIZOS quedó en evidencia otra situación:

El dengue avanza en la población monteriza y docentes y estudiantes no quedan al margen. Los números van en aumento y las licencias médicas y certificados médicos de estudiantes siguen llegando día a día.

Si bien, hoy el alumnado no tuvo clases a causa de la medida de fuerza, la realidad es que en la semana o no tienen clases en algunas materias, en el caso de las secundarias o directamente se avisa a los tutores que no habrá actividades, porque docentes de primaria están con dengue.

La otra alternativa, es que se deja tareas programadas, sin embargo docentes y estudiantes requieren hacer reposo absoluto, para recuperarse y poder volver a la rutina.

Según lo expresado por los directivos consultados los datos son los siguientes: