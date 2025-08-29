Villa Quinteros: liberaron al sujeto que había sido detenido por un pedido de captura por abuso sexual

El Ministerio Público Fiscal ordenó la liberación de Julio César Robles en Villa Quinteros tras constatar que no tenía causas pendientes. Había sido detenido por un pedido de captura por abuso sexual emitido en 2018.

En la siesta del jueves la Comisaría de Villa Quinteros informó la liberación de Julio César Robles, de 37 años, quien había sido detenido el día anterior en el marco de un procedimiento policial por un pedido de captura vigente desde 2018.

Por disposición de la Unidad Fiscal de Investigación Especializada en Delitos contra la Integridad Sexual y Ley 26.485 del Centro Judicial Monteros, a cargo de la Dra. Eugenia M. Posee y el secretario Dr. Jorge Benítez, se ordenó la inmediata libertad del acusado.

La decisión se tomó luego de que la División de Antecedentes Personales constatara que Robles no registra causas pendientes, dado que el pedido de captura nacional en su contra había sido dejado sin efecto por la Cámara en lo Penal, Sala IV del Centro Judicial Capital, según consta en el Oficio N° 13356.

Robles, oriundo del barrio San Cayetano de Villa Quinteros, había sido arrestado este miércoles portando un machete en la vía pública, episodio que permitió descubrir que tenía un pedido de captura por la causa “Robles Julio César s/ abuso sexual, tramitada en el Centro Judicial Monteros.