Una joven de Alberdi representará a la Argentina en el Miss Grand International 2025

Elena Mateo, oriunda de Juan Bautista Alberdi, fue elegida Miss Grand Argentina 2025 y competirá en Tailandia. La tucumana destacó sus raíces y dejó un mensaje inspirador para cumplir los sueños.

La provincia de Tucumán tendrá una representante en uno de los certámenes de belleza más importantes del mundo. Elena Mateo, oriunda de Juan Bautista Alberdi, fue coronada el 26 de agosto en Buenos Aires como Miss Grand Argentina 2025 y será la encargada de portar la bandera nacional en el Miss Grand International, que se llevará a cabo el 18 de octubre en Tailandia.

Conmovida y orgullosa por el reconocimiento, Mateo expresó durante su coronación: “Es la provincia más chica del país, pero con los corazones más grandes. Nos llenamos de cultura, de amor, abrazamos todo lo que tenemos y lo transmitimos al resto de la Argentina”.

La modelo tucumana también dedicó un mensaje a quienes la acompañaron en este camino: “Estoy agradecida con cada tucumano que me ha estado viendo y apoyando. Para mí es un honor poder representarlos ante el país y ahora ante el mundo”.

Una trayectoria desde la infancia

Elena Mateo comenzó a participar en certámenes de belleza desde los nueve años y acumuló varias coronas a lo largo de su carrera. Subraya que la experiencia trasciende lo estético: “Tengo muchos reinados atrás y estoy muy orgullosa. El Miss Grand International busca una reina con belleza integral. Nosotras no somos solo pasarela; lleva un trabajo arduo, y eso es lo que quiero transmitir: que se animen a cumplir sus sueños”.

Un mensaje inspirador

Visiblemente emocionada por el logro alcanzado, la joven cerró con un mensaje de motivación para quienes la siguen: “Yo, viniendo de una ciudad tan pequeña, estoy acá y lo pude lograr. Los invito a que también cumplan sus sueños”.

El certamen internacional Miss Grand reunirá a representantes de más de 70 países, y Elena Mateo será la embajadora argentina que llevará consigo no solo la bandera nacional, sino también el orgullo de toda la provincia de Tucumán.