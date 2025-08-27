Milei negó las denuncias de coimas en la ANDIS: “Todo lo que dice Spagnuolo es mentira”

El presidente Javier Milei rompió el silencio este fin de semana y se refirió por primera vez al escándalo de las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que estalló tras la filtración de audios de su ex titular, Diego Spagnuolo.

“Todo lo que dice Spagnuolo es mentira. Lo vamos a llevar a la Justicia y vamos a probar que mintió”, afirmó Milei en diálogo con un cronista de C5N, durante la caravana que encabezó en Lomas de Zamora en el marco de la campaña rumbo a las elecciones del próximo 7 de septiembre.

Los audios de Spagnuolo, difundidos la semana pasada, mencionan supuestos retornos y un esquema de cobro de coimas en dólares con la participación de la droguería Suizo Argentina. En ellos se señala a referentes clave del oficialismo, entre ellos a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a los dirigentes Martín y “Lule” Menem.

Aunque hasta ahora había evitado pronunciarse públicamente sobre el tema, el mandatario respondió una sola pregunta sobre el escándalo mientras saludaba a simpatizantes, acompañado justamente por su hermana Karina y por José Luis Espert, primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires de La Libertad Avanza.

La breve declaración de Milei marca un giro en la estrategia oficial frente a la causa, que ya generó pedidos de explicaciones en el Congreso y mantiene en tensión a buena parte del arco político nacional.