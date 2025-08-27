Ataque a la caravana de Milei en Lomas de Zamora: piedrazos, tensión y dos detenidos

Javier Milei sufrió un ataque en Lomas de Zamora durante una caravana: militantes arrojaron piedras a la comitiva y hubo dos detenidos. El Presidente y su hermana Karina fueron evacuados.

La campaña electoral de Javier Milei vivió este lunes un episodio de alta tensión en Lomas de Zamora. Durante una caravana que encabezaba junto a su hermana Karina Milei y el diputado José Luis Espert, la comitiva presidencial fue atacada con piedras por un grupo de militantes opositores, lo que obligó a interrumpir el acto y evacuar a los dirigentes.

Según informaron fuentes de seguridad, hubo dos personas detenidas en el momento: un hombre que se arrojó sobre la camioneta que trasladaba al Presidente —y que luego fue liberado—, y otro que quedó arrestado por atentado a la autoridad tras arrojar piedras.

Los incidentes comenzaron cuando manifestantes se acercaron al vehículo donde se encontraba Milei e iniciaron insultos y agresiones, que derivaron en el lanzamiento de objetos contundentes. La situación se tornó violenta y las autoridades decidieron evacuar a la comitiva. El Presidente y su hermana fueron trasladados en otra camioneta, mientras que Espert abandonó el lugar en una moto facilitada por un militante.

“En un momento cayeron piedras muy cerca del Presidente, de la presidenta del partido y muy cerca mío. A unas chicas que hacen fotografías les tiraron piedras a la cintura. Se puso muy violento y, por una cuestión de seguridad, decidimos terminar el evento”, relató Espert en declaraciones a TN.

Ya resguardado en Olivos, Milei publicó un mensaje en su cuenta oficial de X: “En Olivos con el profe José Luis Espert y el jefe Karina Milei luego del paso por Lomas de Zamora, donde los kukas tira piedras carentes de ideas recurrieron otra vez a la violencia. El 7/9 y el 26/10 digamos en las urnas kirchnerismo Nunca Más. VLLC!”.

Por su parte, Espert apuntó directamente contra el kirchnerismo: “La violencia del kirchnerismo en plena campaña es llamativa. Ante la incapacidad de discutir ideas, recurren a la difamación y a las operaciones. No nos van a amedrentar, vamos a seguir yendo a la provincia de Buenos Aires”.

El diputado también responsabilizó al intendente local: “Lo acuso a Federico Otermin, intendente de Lomas de Zamora, por lo que nos pasó. La violencia interrumpió la caravana, esto es el kirchnerismo: es violencia”.

El hecho generó una fuerte repercusión política y se suma a otros episodios de tensión en la campaña, a pocas semanas de las elecciones.