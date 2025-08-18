Osvaldo Jaldo recorrerá Monteros esta tarde: agenda completa de obras
El gobernador de Tucumán visitará la ciudad para supervisar trabajos de pavimentación, obras complementarias y la nueva sede de Infantería. La jornada cerrará con un acto en el CIC de Máxima.
El gobernador Osvaldo Jaldo estará en Monteros este lunes 18 de agosto con una recorrida de obras en distintos barrios y un acto central en el CIC de Máxima. El detalle de horarios y puntos de encuentro.
El gobernador de Tucumán encabezará este lunes por la tarde una visita oficial a Monteros, donde recorrerá distintas obras de infraestructura y cerrará la jornada con un acto en el Centro Integrador Comunitario (CIC) de Máxima. El mandatario estará acompañado por el intendente Francisco "Panchito" Serra, el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, el legislador Francisco "Pancho" Serra, y funcionarios provinciales y municipales.
La agenda comenzará a las 17:00 con la supervisión de los trabajos de pavimentación en las calles Maipú y Santa Fe, donde se llevan a cabos las obras de infraestructuras en cuatro barrio. Media hora más tarde, a las 17:30, el mandatario se trasladará a calle Santiago, con punto de encuentro en la intersección de Santa Fe y Las Piedras, para continuar con el recorrido de obras complementarias.
A las 18:00 está prevista la visita a las instalaciones de la nueva sede de Infantería de la Policía de Tucumán, ubicada en Ayacucho y Catamarca. Finalmente, a las 18:30, Jaldo encabezará el acto central en el CIC de Máxima, situado en Ayacucho 798, donde se espera la participación de funcionarios provinciales y municipales.
La recorrida forma parte de la agenda institucional que el gobernador viene desarrollando en distintos puntos del interior, con el objetivo de supervisar el avance de obras públicas y reforzar la presencia del Estado en cada ciudad.