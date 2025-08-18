Osvaldo Jaldo recorrerá Monteros esta tarde: agenda completa de obras

El gobernador Osvaldo Jaldo estará en Monteros este lunes 18 de agosto con una recorrida de obras en distintos barrios y un acto central en el CIC de Máxima. El detalle de horarios y puntos de encuentro.

El gobernador de Tucumán encabezará este lunes por la tarde una visita oficial a Monteros, donde recorrerá distintas obras de infraestructura y cerrará la jornada con un acto en el Centro Integrador Comunitario (CIC) de Máxima. El mandatario estará acompañado por el intendente Francisco "Panchito" Serra, el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, el legislador Francisco "Pancho" Serra, y funcionarios provinciales y municipales.

La agenda comenzará a las 17:00 con la supervisión de los trabajos de pavimentación en las calles Maipú y Santa Fe, donde se llevan a cabos las obras de infraestructuras en cuatro barrio. Media hora más tarde, a las 17:30, el mandatario se trasladará a calle Santiago, con punto de encuentro en la intersección de Santa Fe y Las Piedras, para continuar con el recorrido de obras complementarias.

A las 18:00 está prevista la visita a las instalaciones de la nueva sede de Infantería de la Policía de Tucumán, ubicada en Ayacucho y Catamarca. Finalmente, a las 18:30, Jaldo encabezará el acto central en el CIC de Máxima, situado en Ayacucho 798, donde se espera la participación de funcionarios provinciales y municipales.

La recorrida forma parte de la agenda institucional que el gobernador viene desarrollando en distintos puntos del interior, con el objetivo de supervisar el avance de obras públicas y reforzar la presencia del Estado en cada ciudad.