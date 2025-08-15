Feriados 2025: estos son los fines de semana largos que quedan en el año

Tras el receso de agosto, el calendario argentino ofrece solo dos fines de semana largos más antes de que termine 2025: uno de cuatro días en noviembre y otro de tres en diciembre.

Para quienes organizan escapadas, viajes o actividades especiales, el calendario oficial de feriados y días no laborables de Argentina confirma que, tras el último fin de semana largo de agosto, restan únicamente dos recesos extendidos antes de finalizar 2025.

El próximo se dará en noviembre y será el más extenso del año: cuatro días de descanso, desde el viernes 21 hasta el lunes 24. El viernes 21 fue decretado como día no laborable con fines turísticos, mientras que el lunes 24 se celebrará el Día de la Soberanía Nacional, trasladado desde el jueves 20 de noviembre.

El último fin de semana largo llegará en diciembre, del sábado 6 al lunes 8. Este último día, feriado nacional inamovible, conmemora el Día de la Inmaculada Concepción de María, garantizando un descanso asegurado para todos los trabajadores.

Cabe destacar que septiembre no contará con feriados ni fines de semana largos, mientras que en octubre, el Día del Respeto a la Diversidad Cultural (12 de octubre) caerá domingo, por lo que no generará un receso extendido.

Según la legislación argentina, los feriados nacionales implican descanso obligatorio y, en caso de trabajar, el pago del doble del jornal habitual. En los días no laborables, el empleador decide si se trabaja o no, manteniéndose el pago normal en ambos casos.

Resumen de los fines de semana largos que quedan en 2025: