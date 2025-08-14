Va a juicio por balear a un niño de 8 años

El Ministerio Fiscal presentó el requerimiento de apertura a juicio, con una pretensión punitiva de 11 años por el delito de tentativa de homicidio. En la audiencia de hoy, 14 de agosto, se realizó el control de acusación y la admisibilidad de las pruebas que serán utilizadas en el debate oral.

Por requerimiento de la Unidad Fiscal de Homicidios I, a cargo de Pedro Gallo, este jueves se llevó a cabo una nueva audiencia en el marco de la causa que investiga un violento enfrentamiento vecinal ocurrido el 24 de julio de 2024 en el barrio Echeverría de la capital tucumana, en el que un menor de edad resultó herido en el pecho por un proyectil de arma de fuego. El sospechoso de haber efectuado el disparo es Osvaldo Nicolás Cruz, alias “Lindola” o “Dindola”.

En la ocasión, el fiscal Gallo expuso la acusación formal contra el imputado y defendió la admisibilidad de las evidencias reunidas durante la investigación, entre ellas testimonios de testigos presenciales, pericias balísticas y documentación médica.

“A partir de los testimonios que se vertieron a lo largo de este tiempo, se dejaron acreditados los elementos necesarios para hacer presumir que este delito ocurrió y que Cruz es el autor del hecho que se está atribuyendo. Hay un señalamiento directo de familiares que se encontraban en ese momento”, sostuvo el jefe de la fiscalía.

Finalmente, la jueza actuante resolvió admitir la prueba ofrecida por las partes y dar por concluida la etapa de control de acusación, quedando la causa en condiciones de ser elevada a juicio.

El caso

El 24 de julio de 2024, a las 18:45 horas, miembros de la familia Bazán, parientes de la víctima, se encontraban tomando mate en la vereda de calle Emilio Castelar al 2500, cuando por allí pasó un colectivo de cosecheros. Desde una de las ventanas del vehículo, Cruz les gritó de forma intimidatoria: “Manga de arañas, los voy a matar a todos, grandes y chicos, a quien se cruce; yo tengo huevos, les voy a quemar la casa, no va a quedar uno”.

Minutos después, integrantes de la familia se dirigieron a la esquina de Emilio Castelar y Sargento Cabral, tras ser advertidos de que una mujer estaba siendo agredida. En el lugar se encontraron con Cruz, quien ingresó a su domicilio de Sargento Cabral al 2400, de donde salió empuñando un arma de fuego y, con intención de matar, realizó varios disparos.

Uno de los proyectiles, calibre 22 largo, impactó en el hemitórax derecho de un niño de ocho años, quien fue trasladado de urgencia al hospital del Niño Jesús. Allí fue intervenido quirúrgicamente por una herida de arma de fuego que puso en riesgo su vida.