Continúan las inscripciones para la Trepada al Indio 2025

Con recorridos para todos los niveles y una categoría especial para personas con discapacidad, la Trepada al Indio vuelve a reunir deporte, naturaleza e inclusión en Monteros.

Con el imponente paisaje tucumano como telón de fondo, Monteros se alista para vivir la XXIV edición de la Trepada al Indio, una de las competencias más emblemáticas del calendario deportivo provincial. El evento se llevará a cabo el domingo 31 de agosto, con epicentro en el Gimnasio Municipal, y espera la llegada de corredores y ciclistas de distintos puntos de Tucumán y del país.

La cita combina deporte, naturaleza y camaradería, con pruebas para atletas de alto rendimiento y aficionados que buscan disfrutar de una experiencia única en un entorno natural privilegiado.

Categorías y recorridos

La competencia tendrá modalidades competitivas y participativas, adaptadas a diferentes niveles y preferencias:

Competitivas:

Pedestrismo 30K

Pedestrismo 10K

MTB (Mountain Bike) 37K

Participativas:

Pedestrismo 3K

MTB 30K

Ciclismo Ruta 30K

Además, se incorpora una categoría especial para personas con discapacidad, fomentando la inclusión y la igualdad de oportunidades en el deporte.

Respaldo institucional

La Trepada al Indio es organizada por la Municipalidad de Monteros, con el apoyo del Gobierno de Tucumán, la Legislatura provincial y el Honorable Concejo Deliberante de Monteros. Esta articulación institucional asegura el correcto desarrollo de la prueba, priorizando la seguridad de los competidores y el cuidado del entorno natural.

Inscripciones abiertas

Quienes deseen participar pueden obtener más información e inscribirse de manera online en: Formulario oficial de inscripción

Una cita deportiva imperdible

Con más de dos décadas de historia, la Trepada al Indio se ha consolidado como una prueba que combina desafío físico, espíritu de superación y belleza natural. Cada kilómetro recorrido es parte de una experiencia que atrae tanto a deportistas como a familias y turistas.

El 31 de agosto, Monteros volverá a ser punto de encuentro para los amantes del deporte y la naturaleza, en una jornada que promete emoción, esfuerzo y celebración.