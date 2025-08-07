Que no te agarre desprevenido: El TESA cambió su recorrido en San Miguel de Tucumán

Durante este jueves 7 de agosto, en el marco de la tradicional fiesta religiosa de San Cayetano, se llevarán a cabo cortes de calles en el centro de San Miguel de Tucumán. Por tal motivo, el TESA confirmó que modificará su recorrido habitual.

Desde las 15:30 hasta las 20:00, los colectivos no ingresarán al microcentro tucumano y se dirigirán exclusivamente a la terminal de ómnibus. Esta medida preventiva busca facilitar el desarrollo de las actividades religiosas y evitar la congestión vehicular en el casco céntrico, donde se espera una masiva concurrencia de fieles.

La decisión fue adoptada por la empresa, teniendo en cuenta la gran afluencia de personas que cada año participa en las procesiones y misas en honor a San Cayetano, patrono del pan y del trabajo.