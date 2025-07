Ya no habrá aumentos en combustibles cada 1° de mes, ni tampoco habrá aviso oficial de las subas y bajas

La nueva estrategia de precios de los combustibles que puso en marcha YPF el martes implica un importante cambio en los hábitos de los automovilistas ya que, por un lado, se dejará de utilizar el sistema de incrementos de precios cada 1° de mes, pero a la vez, las subas o bajas que se vayan dando no serán anunciadas.

Hasta ahora, si bien la petrolera de bandera no requiere ninguna autorización del gobierno para modificar sus precios, se había creado una suerte de regla tácita, en la que todos los 1° de mes se aplicaban las modificaciones de precios –que vale recordar que en dos oportunidades fueron a la baja- y además desde la compañía se informaba a los medios cuál había sido la variación promedio en el país.

Esa regla de usos y costumbres es la que acaba de ser eliminada con el nuevo sistema de «micropricing» que puso en marcha YPF y que el martes llegó a todas las estaciones de servicio del país, con modificaciones en algunos casos al alza y en otros a la baja, según los cálculos realizados por la petrolera de oferta y demanda.

Esto implica que, no solo mañana 1 de agosto no se espera una suba en los precios de los combustibles -o no al menos desde lo formal en YPF- sino que por ahora los usuarios recién se enterarán si hubo un cambio en los precios cuando lleguen a la estación.

Es que, en junio el gobierno eliminó la obligatoriedad de que las estaciones del país declaren los valores vigentes que podían ser visualizados en forma geolocalizada por la aplicación Precios en Surtidor.

Este cambio, en la antesala del «micropricing» hace que ahora los conductores no puedan evaluar previamente qué estación de servicio tiene el menor precio, no solo dentro de la red YPF, sino también en general ya que el sistema incluía a todas las marcas.

Desde YPF se indicó durante la presentación del Real Time Intelligence Center focalizado en la cadena de estaciones de servicio, que el objetivo del nuevo modelo es poder realizar anuncios a través de la propia app de la petrolera dando a conocer cuándo haya promociones especiales, pero este sistema aún no se ha aplicado.

Estos cambios ya generan malestar entre los propietarios de las estaciones de servicio de gran parte del país dado que no solo advirtieron que no fueron informados previamente de esta última modificación realizada en los precios, sino que tampoco se les ha informado de qué se trata puntualmente este nuevo sistema de «micropricing».

Los estacioneros consultados por EnergíaOn plantaron su malestar con lo que señalaron como «una falta de comunicación» de parte de YPF, en la que marcaron además que tampoco se aclaró bien que los descuentos nocturnos del 3% (entre las 00 y las 06 AM) están vigentes en todas las estaciones de servicios el país que cobren con QR.