“El basural de El Mollar está clausurado y los residuos se trasladan a San Felipe”, afirmó Abad

El ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, informó que, por orden del gobernador, Osvaldo Jaldo, el basural está clausurado y los residuos de Tafí del Valle y El Mollar son recolectados por las administraciones locales para su posterior transferencia a camiones especialmente equipados que hacen el traslado final hacía la Planta de San Felipe en el llano tucumano.

El gobierno de Tucumán, a través del ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, y el secretario de Producción, Eduardo Castro, informó que el basural de El Mollar se encuentra clausurado desde el 12 de enero por disposición del gobernador, Osvaldo jaldo. Además, las autoridades comunicaron que los desechos que se recogen en el Mollar y en Tafí del Valle son acopiados en el predio de El Mollar -que es usado ahora como centro de trasferencia-, para luego ser trasladados a la planta de clasificación de residuos sólidos urbanos de San Felipe, al este de la Capital tucumana.

Así lo expresaron los funcionarios provinciales para desmentir trascendidos publicados en un medio de comunicación tucumano donde vecinos expresaban erróneamente que el basural continuaba abierto. Los funcionarios expresaron que, en la actualidad, en el predio sólo se acopia residuos de la recolección diaria de El Mollar y Tafí del Valle para luego ser transportada por cuatro camiones hacia el predio ubicado en San Felipe. Además, informaron que para esta época la recolección de residuos de las localidades tuvo incrementos en su volumen debido a la gran afluencia de veraneantes.

Al respecto, Abad sostuvo: “en primer lugar, es falsa la noticia. El basural está clausurado. Se clausuró en el momento que el Gobernador tomó la decisión. No es fácil clausurar de un día para el otro un basural de semejante tamaño y de tantos años”.

Y añadió: “Fíjense que incluso la gente que se queja construyó casas ya existiendo el basural. Esa es zona de pastoreo. Obviamente vamos a investigar como lo estamos haciendo con toda la zona de El Mollar. Qué es lo que está pasando con esos predios, quiénes han vendido, cómo han comprado y todo lo demás”.

Aseveró, además: “el basural está clausurado. Lo que pasa es que hay recolección de basura tanto de Tafí del Valle como de El Mollar y durante la temporada alta turística” y dijo que durante el día se va acopiando basura en el lugar que luego es trasladada a la planta de San Felipe: “temporalmente a lo mejor queda algún resto de basura. Pero el basural está clausurado. Eso no va a seguir funcionando”.

El ministro sostuvo que en el futuro “la recolección va a continuar de la misma manera que la venimos haciendo ahora, hasta que quede definitivamente tapado y clausurado –el basural- y se pueda coordinar entre la Municipalidad de Tafí del Valle y la Comuna de El Mollar la recolección domiciliaria de la basura, la disposición y la transferencia”.

El secretario Castro explicó: “la noticia es totalmente falsa, eso ha sido clausurado por el Gobernador el 12 de enero por decreto y se ha convertido en un centro de transferencia. Un centro de transferencia significa que toda la recolección domiciliaria tanto de El Mollar y de Tafí del Valle llegan a ese sitio y de allí se cargan a los camiones que finalmente la traen a San Felipe”.

En ese sentido, detalló: “En un principio se habían contratado tres viajes por día que eran aproximadamente 27 toneladas. Ante la afluencia de público y los fines de semana que sube tanta gente, se decidió reforzar con un viaje más por día. O sea, se están haciendo cuatro viajes diarios donde se está bajando entre 35 y 37 toneladas de basura por día”.

Castro también dijo: “si bien la recolección domiciliaria de Tafí del Valle y de El Mollar no tiene un horario fijo, es de 8 de la mañana hasta 8 de la noche, los camiones por precaución no circulan a toda hora. Entonces hay momentos en que el camión de residuos que recolecta en Tafí del Valle o en El Mollar llega al predio y no está el camión para transferirlo directamente, entonces vuelca la basura porque tiene que volver a recolectar más basura. Cuando llega el camión que la transporta a Tucumán, se produce la carga mediante los equipos que ha dispuesto el Gobierno de Tucumán a través del gobernador Osvaldo Jaldo” y expresó: “Hay una serie de equipos que se encargan de hacer la carga y el camión viene con una carpa para que no se vuele ningún tipo de basura en el trayecto”.

“No es fácil cerrar un basural de un día para el otro, eso necesita un plan. Ese plan se está elaborando y mientras tanto se va sacando toda la basura. Por día prácticamente no está quedando nada de residuos”, aseguró.

En cuanto a la existencia de una fosa donde se depositan residuos, Castro detalló que no se trata de una nueva fosa, sino de una ya existente: “la fosa existe, ya estaba excavada. Cuando el gobernador decidió cerrar el basural ya estaba la fosa. Lo que estamos tratando ahora es de tapar esa fosa con restos de tierra que quedaron porque la tierra que se sacó se utilizó para tapar la montaña de basura que había en la primera fosa. Ahora estamos tratando con la Dirección de Vialidad y el Ministerio de Obras Públicas para tapar esta última fosa”

En ese orden, determinó que la labor no es sencilla: de acuerda a los cálculos que hizo el ministro de Obras y Servicios Públicos, Marcelo Nazur, son más de 15 mil metros cúbicos de tierra los que se necesita para tapar la última fosa y dijo que igualmente “se la va a tapar y la idea es que el lugar luego se convierta en un sitio saludable y amigable para el entorno”.