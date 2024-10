Video: Cámaras captan a un sujeto haciendo un boquete y robado, la justicia lo liberó

Durante la audiencia desarrollada en sala de oficina judicial ubicada en el Centro Judicial de Monteros el Dr. Mario Velázquez negó efectuar la prisión preventiva del joven detenido.

En una audiencia realizada el lunes, la Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Propiedad del Centro Judicial Monteros, que dirige Mónica García de Targa, solicitó la extensión de la prisión preventiva de 20 días para el autor del robo ocurrido en el camino viejo de Colonia 5 de Famaillá.

Un joven conocido por su accionar delictivo en la zona, fue detenido este sábado por personal de la Patrulla Motorizada y efectivos de la Comisaría de Famaillá. El sujeto apodado "Mellizo" quedó registrado mientras rompía la pared del domicilio para luego ingresar y sustraer varios elementos entre ellos herramientas, máquina de afeitar eléctrica, utensilios de cocina y dinero en efectivo.

Durante la audiencia, el auxiliar fiscal, César Larry, requirió la prórroga de la medida cautelar en virtud de que aún resta la declaración de la víctima para completar la investigación, actualmente cuentan con el registro fílmico donde se ve claramente quien es el autor, elementos recuperados y prenda de vestir que uso el joven en el momento del robo.

En la audiencia el joven de 19 años reconoció ser el autor del robo.

En la resolución, el juez actuante no hizo lugar al pedido, argumentando que el joven no cuenta con antecedentes penales y resolvió no hacer lugar al pedido de prisión preventiva hasta la espera del juicio abreviado, ordenando una restricción de 100 metros, cuando el acusado y la víctima son vecinos y viven a una distancia más cercana.