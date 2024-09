El hombre que atropelló a decenas de personas en Córdoba sufría de desmayos y ya había provocado otros accidentes

El insólito accidente que protagonizó ayer Cristian Joaquín Pacha, el hombre de 68 años que atropelló a más de 20 personas en el centro de la ciudad de Córdoba, no fue el primero en su historial.

Por el momento, Pacha permanece internado en un sanatorio privado con custodia policial en calidad de aprehendido, a la espera de que el fiscal le tome indagatoria. Fuentes judiciales indicaron a Infobae que la declaración, por el momento, no tiene fecha programada.

“Nos pondremos con otro tipo de medidas para esclarecer el hecho con peritajes. Los técnicos peritos serán fundamentales”, dijo el fiscal en diálogo con Radio Mitre Córdoba. En ese sentido, el funcionario judicial dijo que revisaron los antecedentes médicos de Pacha y pudieron establecer que padece desmayos por una cuadro neurológico

“Más allá de lo que ha manifestado, hemos podido tener acceso a sus antecedentes médicos y registra episodios, cuestiones del sistema nervioso central, cuestiones de desmayos, desvanecimientos y problemas motrices. Entendemos que fortalecería la hipótesis de que ha sufrido ese tipo de descompensación. Me ha inclinado a pensar que por los antecedentes, puede haber una imprudencia al ponerse detrás del volante. Sé que desde hace varios años viene con distintos episodios de descompensaciones, de esa índole”, dijo el fiscal.

Si bien “estaba habilitado para manejar, sin impedimento legal”, el fiscal dijo que deberá determinar si podía hacerlo en “su condición de salud”. Según la evidencia que se pudo obtener hasta el momento, toma fuerza la hipótesis de que se trató de un accidente y no a un acto negligente motivado por el consumo de alcohol o alguna sustancia. Por otra parte, se tratará de establecer si el Toyota Corolla del hombre sufrió algún desperfecto mecánico.



“En base a lo que me han informado peritos de policía judicial y algunos expertos con los que he estado repasando el caso, es que puede haber existido una descompensación por parte de este hombre al momento de atravesar ese sector de la ciudad”, detalló De Aragón en Cadena 3. “Tuvo con anterioridad episodios relacionados con algunos problemas de desconocimiento, mareos, o falta de coordinación”, agregó.

Respecto al acusado, las fuentes judiciales consultadas por Infobae indicaron que se trata de un hombre jubilado, que vive de la renta y que se desempeñó como empresario. De acuerdo con registros oficiales, su actividad principal es ofrecer “servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes urbanos propios o arrendados” y estuvo afiliado a la obra social de Petroleros.

Por el accidente todavía permanecen internadas cuatros personas, una de ellas en grave estado. Se trata de una joven de 20 años que tuvo que ser amputada de una pierna y presentaría un cuadro compuesto por una fractura de pelvis y traumatismo de cráneo. Por su parte, un niño de cuatro años fue derivado a otro nosocomio por pérdida de conocimiento tras una contusión cerebral. La mayoría ya fueron dadas de alta.