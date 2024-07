Video: ¡Está bien que le haga así, porque es verdad! Tensión en el centro Monteros

Tensión y caos vehicular en 25 de Mayo y Colón, pleno centro de Monteros, tras una discusión entre una mujer que iba caminando y un hombre que se trasladaba en una camioneta VW Amarok junto a otra joven.

En el video, se puede escuchar a la persona que graba la escena decir: "está bien que le haga así, porque es verdad", a lo que una voz masculina le contesta "claro". Los bocinazos y los grito de la mujer copan la escena de la tranquila tarde monteriza.

La mujer visiblemente molesta, le pide a la persona que estaba adentro de la camioneta del lado del acompañante que se baje, según se escucha en la filmación, esta mujer abre la puerta pero no sale del vehículo. Por otro lado, la voz de la relatora del incidente acota "Ay no, si se baja le va pega", ¡Noo, yo no me bajo ni por Dios!

Los bocinazos y cientos de curiosos se pararon al ver el altercado entre las tres personas, de índole sentimental en la esquina más concurrida de la ciudad.