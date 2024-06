UCIM celebró sus 72 años y recibió el decreto de la creación del Parque Industrial Monteros

Durante la tarde noche del viernes, la Unión Comercial e Industrial Monteros celebró sus 72 años de vida con una ceremonia protocolar donde distinguieron además, a cuatro comerciantes de la ciudad por sus años de servicios a la comunidad.

La presidenta de la institución, Mercedes Monesterolo, fue la anfitriona del evento junto a los miembros de la comisión directivas, quienes recibieron al ministro de Gobierno y Justicia de Tucumán, Regino Amado, al legislador, Francisco "Pancho" Serra, al intendente Francisco "Panchito" Serra, y a los concejales, Rosana "Bony" Chabán, Lucas Frontini, Noelia Varas y Mauricio Ovejero.

La presidente, Monesterolo fue la encargada de abrir la ronda de los discursos y expresó: "Al hablar de los 72 años de la institución, es hablar del nacimiento de una generación de hombre y mujeres de condición empresarias e industriales que resolvieron darle vida a una actividad comercial e industrial y que involucre a todos, y con el correr de los años se fue cimentando y puso a nuestra ciudad, cómo una ciudad pujante en sus comercios e industrias", indicó. Además, dijo; "Estos 72 años nos invitan a pensar en el futuro, continuar buscando criterios y fortalecer nuestra economía y articulando el sector público con el privado, y así entre todos revertir las falencias".

A su turno, el ministro Amado destacó a UCIM por su compromiso con la ciudad lo largo de todos estos años. "Es un gran orgullo formar parte de un nuevo aniversario de esta prestigiosa institución, ya que fue fundamental en el inicio de mi carrera política. Me brindó la oportunidad de involucrarme en temas de interés general desde la perspectiva de los comerciantes de Monteros, despertando motivaciones por las que posteriormente trabajé desde la función pública.", indicó. Al mismo tiempo, envió su homenaje a todos aquellos presidentes y comisiones directivas que formaron parte a lo largo del tiempo en la institución.

El ministro de Gobierno y Justicia, anunció en su discurso que el Parque Industrial, Tecnológico y Logístico de Monteros ya tiene su decreto de creación y que la ciudad ya tiene todos los papeles aptos para iniciar la radicación de empresas e industrias en el predio de más de 58 hectáreas que posee ya la Municipalidad en la zona de la ruta 325, entre las trazas vieja y nueva de la ruta nacional 38.

Por su parte, el legislador Serra, quien fue presidente de la institución, indicó que es un día muy importante para los comerciantes y empresarios monterizos. "Cuando me tocó ser presidente de esta institución, los hombres y mujeres teníamos sueños y esperanzas, y siempre buscábamos lo mejor para nuestra ciudad, para la sociedad misma". "Esta casa siempre luchó por objetivos muy claros para el crecimiento no tan solo del comercio sino también de la ciudad". Serra también comentó que junto a la Federación Económica de Tucumán y la CAME están trabajando en un importante proyecto turístico para Monteros, y que la ciudad en su carta de presentación no sea tan solo cultura y educación, sino también turismo".

"Como Intendente, pero principalmente como nieto e hijo de comerciantes, me siento muy orgulloso de acompañar esta celebración de una institución pionera en defender los derechos de los comerciantes e industriales", dijo Serra (h). "Desde esta gestión vamos a seguir los pasos y las líneas que han trasado, Regino, Pancho, y todos los funcionarios locales de seguir apostando fuerte a la ciudad con el acompañamiento de los comerciantes y de la sociedad".

Durante la emotiva ceremonia, los comerciantes, María Teresa Otonello, Margarita Zilman, Julio Faciano y Daniel Younes, fueron distinguidos por UCIM y las autoridades presentes por sus años de servicios y sus compromisos con la sociedad.

Julio, propietario de Casa Faciano, se mostro feliz por la distinción recibida. "Es un comercio familiar, donde toda la familia aporta el trabajo". Además, expresó; "Pensé que nunca se iba a dar un proyecto de estas características, y por suerte se dio. Esto traerá mucho trabajo, mucho movimiento para Monteros y por supuesto mucho progreso".

El decreto refrendado por el gobernador establece la creación del Parque Industrial, Tecnológico y Logístico de Monteros en la localidad de Isla San José. Este parque, que se extenderá sobre 58 hectáreas, ofrecerá importantes beneficios impositivos a las empresas que se instalen allí y generen empleo para residentes de Tucumán. Esta medida busca impulsar el desarrollo industrial y la creación de empleo genuino en el interior de la provincia.

Felicito nuevamente a la Unión Comercial e Industrial de Monteros por su 72° aniversario y reitero el compromiso del gobierno provincial, encabezado por el gobernador Osvaldo Jaldo, de seguir trabajando juntos por las instituciones del interior de Tucumán.

UCIM es una gran familia, y como tal, siempre se preocupa por el bienestar de sus miembros.

Una copia certificada de este importante documento quedará en las instalaciones de UCIM.

La normativa establece una serie de beneficios impositivos para las firmas que se radiquen en el complejo para desarrollar una actividad industrial y cumplan con un plan de inversiones de acuerdo a su actividad y a la generación de puestos de trabajo para personas radicadas en Tucumán en los últimos cinco años.

Quiero agradecer el incansable trabajo de Regino Amado y del Legislador Pancho Serra (ex Presidente de UCIM) para que este proyecto sea una realidad.

Nada de esto sería posible sin el Honorable Concejo Deliberante, que nos dio las herramientas legales para su concreción.

Muchas gracias a su Presidenta, Mercedes Monesterolo, y a la Comisión Directiva por la invitación.

Estuvieron presentes el Secretario de Acción Política y Comunitaria, Ing. Daniel García; los/as Concejales Rosana Chabán (Vice 1ra HCD), Lucas Frontini, Noelia Varas y Mauricio Ovejero; comerciantes; familias; público en general.