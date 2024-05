Tiktoker solidario y tucumano: Jorgito Díaz sorprende a trabajadores de la calle

Jorgito Díaz un influencer tucumano sorprendió a un hombre que estaba vendiendo bollos en Villa Luján y le devolvió su billetera -que arrojó adrede al pasar- a pesar de que necesitaba el dinero para sus medicamentos: "Dios lo va a bendecir", le dijo, y le dio una emocionante recompensa.

Jorgito pasó caminando a la par del señor de los bollos y como quién no quiere la cosa, dejó caer su billetera al pasar. Sin dudarlo, el hombre lo llamó y se la devolvió de forma inmediata. Luego nos enteraríamos que se llama Daniel y tiene 54 años.

"Le comento, estamos haciendo un videíto, ahí están grabando los chicos. No hay problema que lo grabemos ¿no?", planteó en primer lugar el tiktoker tucumano que sorprende con sus actos solidarios.

Daniel le detalló que estaba allí "vendiendo bollos y alfajorcitos de maicena", y reveló sus motivos: "Estoy enfermo. Necesito comprarme medicamentos".

@jorgitoodiaz01 Si comparten el video podemos ayudar a más personas ❤️ Alias para ayudar con los casos ; jorgeayudas ♬ sonido original - jorgitoodiaz

Ahí llegó la sorpresa: "Yo lo puse a prueba, su Fe. Y como usted me devolvió la billetera, Dios lo va a bendecir mucho y yo le quiero dar una recompensa. ¿Me lo permite?", le dijo Jorgito.

-Jorgito: ¿Cuánto sale el bollito?

-Daniel: Mil pesos.

-Jorgito: Yo se lo voy a comprar entonces al bollo... a $100.000

-Daniel: No, no... no sé, bueno. Gracias.

-Jorgito: Y le quiero entregar otros $100.000 para que tenga para sus medicamentos.

La publicación se viralizó en Tiktok con más de 200 mil visitas y la hija de Daniel comentó en el video: "Muchisimas gracias por haberlo ayudado a mi papá dios te devolvera el triple por lo que haces por los demas dios te bendiga siempre". (Contexto)