Monteros Vóley inicia la gira que lo depositará en el Sudamericano de Clubes

Monteros Vóley inició el lunes un largo recorrido de 21 días, y tendrá compromisos por la Liga de Voleibol Argentina y también por el Sudamericano de Clubes, torneo que reúne a los mejores equipos del continente.

El plantel mantuvo un encuentro con el jefe municipal con quién se charló sobre la participación en el Sudamericano que tendrá lugar en Blumenau, Brasil, pero también sin dejar de lado los partidos ante San Lorenzo (miércoles 7) y Policial Vóley (jueves 8) por la LVA.

Serra manifestó su apoyo al plantel y se mostró orgulloso por la representación del equipo en un torneo equiparable a la Copa Libertadores. "Están los mejores equipos del continente y uno de ellos es Monteros Vóley estamos contentos por eso".

Por su parte, Leonardo Patti comentó que no será nada fácil y que se enfrentan al subcampeón del mundo, el poderoso Sada Cruzeiro de Brasil. "Vamos a representar a todo el NOA en estos compromisos que son históricos para el club".

A su turno, Lucas Frontini, capitán y presidente de la institución monteriza, destacó el apoyo del Intendente Serra, del gobernador Osvaldo Jaldo, del ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, del Legislador Francisco "Pancho" Serra y del Concejo Deliberante de Monteros. "Para nosotros es una oportunidad única y eso se dio tras las buenas temporadas que hicimos en años anteriores y en éste. Estamos muy contentos con todos mis compañeros por esto y estamos seguros que vamos a dejar bien parado el vóley de Monteros y de Tucumán.

Los compromisos de la gira

Liga de Voleibol Argentina - Formosa Tour 6

7 de febrero vs San Lorenzo (11:00)

8 de febrero vs Policial Voley (18:00)

Sudamericano de Voley - Brasil

Fase de grupo

13 de febrero vs Sada Cruzeiro (21:00)

14 de febrero vs Olympics (18:30)

15 de febrero Playoffs

16 de febrero Playoffs

Liga de Voleibol Argentina - Buenos Aires Tour 7

22 de febrero vs Obras de San Juan (15:00)

24 de febrero vs River Plate (18:00)

25 de febrero vs UPCN (16:00).