el Gobernador Manzur dijo que las elecciones serán en junio, y cuestionó el fallo de la Corte

Frente a una gran concurrencia de militantes, el gobernador Juan Manzur volvió a hablar y cuestionó el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que suspendió las elecciones provinciales del próximo domingo 14 de mayo.

“Ayer actuamos como corresponde; no adjetivizamos ni criticamos. Siempre fuimos respetuosos de la justicia, pero este fallo de la Corte Suprema de la Nación es inoportuno y tiene que ver con cuestiones vinculadas a las autonomías provinciales; agrede al federalismo de la República Argentina. No estamos de acuerdo con el fallo, lo respetamos, pero no estamos de acuerdo. No corresponde”.

En ese sentido, anunció que la expectativa es que “la primera quincena de junio el pueblo tucumano vote en las urnas”.

Además, aseguró que “el gobernador que asumirá los próximos cuatro años el Gobierno de la Provincia, se llama Osvaldo Jaldo” y destacó: “el jefe de campaña del peronismo en Tucumán soy yo, Juan Manzur”.

Por último, el jefe del Poder Ejecutivo tucumano dijo: “Siempre busqué lo mejor para Tucumán y las familias tucumanas, siempre respeté los códigos y cánones del peronismo. Y hoy, una vez más, lo vuelvo a hacer. Cumpliré con mi palabra y voy a trabajar todos los días. Una vez más, los voy a llevar al triunfo".