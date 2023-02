Aseguraron la transitabilidad de la Ruta 307 para el fin de semana

Luego de registrarse entre los kilómetros 46 y 48 de la Ruta 307 desprendimientos de piedras provocados por la tormenta que afectó el suelo tucumano en las últimas horas, la autovía que conduce a los Valles Calchaquíes fue nuevamente habilitada tras el intenso trabajo desarrollado por personal de la Dirección Provincial de Vialidad.

Esta mañana se había tomado conocimiento que en el kilómetro 48, altura del puente Mendilarzu, se produjo el desprendimiento de material que afectó media calzada. También, más abajo, en la zona del kilómetro 38, aproximadamente en la jurisdicción de la Comisaría de Santa Lucía, se produjo un fenómeno similar.

Al respecto, el director de Defensa Civil, Fernando Torres, contó que a las 4 de la mañana se recibió una alerta de una automovilista que circulaba por el kilómetro 48 que informó la caída de piedras sobre la ruta.

Tras la labor del personal de Vialidad, Torres comunicó que “la ruta está liberada desde las 11:30 de la mañana” y explicó que “entre los kilómetros 46 y 48 hubo desprendimientos de algunas piedras que cayeron sobre la calzada que ahora está en condiciones”

Con respecto al Río Santa María, dijo que “está lloviendo mucho en la zona de El Cajón, lo que produjo una crecida del curso hídrico sin que se hayan registrado desbordes y no afectó zonas bajas como el área de El Bañado. El río escurre del lado de La Banda, donde no hay mucha población, la cual no fue afectada”.