El "Bebe" Acosta terminó la secundaria con la ayuda de su hijo

El cierre de este 2022 no pudo ser mejor para Guillermo Acosta, el capitán de Atlético Tucumán, que tuvo un notable rendimiento en la pasada Liga Profesional de Fútbol: se dio el gusto además de finalizar sus estudios secundarios.

A fines de agosto, en una entrevista radial con el programa Puede Pasar, el capitán reconoció: “Estoy terminando la secundaria. Siempre le doy consejos a mi hijo y él me lo pidió, me insistió, me dijo que fuera para adelante y me preguntó si yo tenía el secundario completo y le dije que no. Y me dijo: 'vamos a hacerlo juntos'. Empezamos y obviamente él va bien, y así que me dijo 'dale que yo te ayudo'.

Antes de finalizar este 2022, Acosta logró el objetivo y cumplió el deseo de su hijo, sumando un título más que importante en su vida: completar sus estudios secundarios. Desde la institución, y a través de los canales oficiales, felicitaron al mediocampista. "Gigante adentro y afuera de la cancha" destacaron en el Decano. (TyC Sports)