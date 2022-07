Técnica N° 1: Abrazo simbólico a su escuela y una lucha que no ha terminado

El jueves, luego de conocerse que la resolución para el desdoblamiento de 5to y 6to año de la Escuela Técnica N°1 había sido aprobada en el Ministerio de Educación de Tucumán, estudiantes y tutores resolvieron realizar un abrazo simbólico a la institución educativa. Hasta allí fue MONTERIZOS para entrevistar a estudiantes y al director.

En diálogo con el portal de noticias, Sofía Ali Salica, Ingrid Medina y Uziel Antoun brindaron detalles de cómo fue el proceso de lucha que comenzó el año pasado y el motivo por el cual los reclamos aún no terminarán para ellos.

"Es una lucha que viene desde 2021, desde que estábamos con burbujas, en ese entonces sí lo entendíamos por la situación de la pandemia, pero hoy seguimos bajo el mismos sistema y en realidad no tenemos clases todos los días".



"El desdoblamiento de los cursos lo pedimos justamente el año pasado, pero nos decían que no habría solución y no daban respuesta sobre el tema. Entonces un grupo de estudiantes hicimos una reunión con el director y a partir de ahí avanzamos con reuniones con padres y el resto de los compañeros; presentamos una nota y esperamos. Si hasta abril no había novedades las autoridades sabían que nosotros avanzaríamos con reclamos públicos, es por eso que salimos a la calle y expusimos en los medios lo que estaba pasando".

"La situación era insostenible, hay días que venimos por una hora a la escuela. Nos habían dicho que para abril se normalizaría la situación, pero no fue verdad, no pasó nada".

"Los docentes nos apoyaron siempre, porque ellos tampoco la estaban pasando bien. Incluso hubo profes que estaban dispuestos a darnos clases en el patio para que podamos estar todos juntos, los 90 estudiantes, así no seguíamos perdiendo días de clase. Aunque ante eso, el dire dijo que no era posible, que el reclamo tenía que avanzar en el Ministerio, que es donde las cosas se tenían que resolver".

Los y las estudiantes esperan que tras el receso invernal los docentes ya estén designados para las segundas divisiones "y podamos tener clases normales".

Pero los estudiantes expusieron otra problemática: la limpieza. "Necesitamos personal de limpieza, queremos y necesitamos estar bien en nuestra casa y lógicamente recibir la formación que nos corresponde por derecho".

De no haber una solución al regreso de las clases, los estudiantes fueron contundentes: "las sentadas continuarán. Haremos lo necesario para que nos escuchen".

La burocracia que vulnera el derecho de educación

MONTERIZOS dialogó también en la oportunidad con la máxima autoridad del establecimiento educativo, el director Leonardo "Buby" Ovejero, quién indicó "Fue una movilización que tuvo sus frutos. La lucha de los chicos es totalmente legítima. Lo que ocurre es que los tiempos de la administración pública, como sabemos, no es la misma que la que nosotros quisiéramos. Un expediente presentado pasa por muchas oficinas. En nuestro caso se tienen que aprobar 72 horas cátedras, y tres cargos de maestros de taller".

"La resolución ya está, y ayer mismo comenzamos con la confirmación de los 501, y la organización de los horarios" comentó Ovejero, sin embargo, en cuanto a si todo estará resuelto al término de las vacaciones, fue cauteloso: "el sistema administrativo del estado es lento. Confiemos en que, con toda esta movida realizada por estudiantes y padres se pueda agilizar los trámites. Pero si llevará tiempo".

El director quiso aprovechar la oportunidad para destacar la lucha Estudiantil "Ellos dijeron queremos tener clases todos los días, y obviamente es un orgullo. Y hoy están realizando un abrazo simbólico a la institución al enterarse que finalmente se aprobó la resolución en el Ministerio".

Creación de 7mo año

El 2023 no será un año cualquiera para la Escuela Técnica de Monteros, ya que se supone debería comenzar a funcionar 7mo año.

"Ya se envió toda la documentación para la creación del último año que le corresponde al formato de las escuelas técnicas. Esto también implicará un problema porque en ese curso volverá a tener 70 u 80 alumnos" adelantó el director.

Los estudiantes también están al tanto de esto y por ello, saben que el próximo año será también de movilización "El daño que nos harán será enorme. Pero igual nos movilizaremos, e invitamos a los cursos más bajos a acompañar la lucha, porque ellos también se verán perjudicados si en el Ministerio demoran todo un año para habilitar la creación del 7mo año, sus docentes y encima ya sabemos que tendremos que pelear por el desdoblamiento de ese curso también".