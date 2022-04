Balance de los operativos de Seguridad en Semana Santa

Con el objetivo de prevenir cualquier tipo de delito, la Policía de Tucumán montó operativos en distintos puntos de la provincia en Semana Santa. En ese marco, el gobernador Osvaldo Jaldo recibió este lunes al ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, al el jefe y el subjefe de la Policía Julio Fernández y Sergio Sobrecasas, el sub secretario de seguridad Rolando Gómez y la plana mayor de la fuerza para analizar los controles.

Tras el encuentro, Jaldo informó que la Provincia dotó a la Policía Rural de camionetas y equipamiento, y actualmente cuenta con 180 oficiales, suboficiales y agentes. "Tenemos que darle seguridad y cobertura a quienes producen en la provincia, a aquellos que viven en el interior profundo. Vimos con agrado que esta patrulla tuvo un protagonismo muy importante el fin de semana", dijo Jaldo.

El Primer Mandatario mencionó que la Policía detuvo a personas que transportaban carne vacuna y choclo y no podían reconocer el origen de la carne por lo que fue decomisada. "También se descubrieron camionetas que trasladaban pescados en un transporte no autorizado, sin cadena de frio para preservarlo. "Esto no es solo un delito, un presunto robo; esto tiene que ver con velar por la calidad de la comida que consume la gente", afirmó.

Para concluir el encuentro, Jaldo dio instrucciones para profundizar todas las medidas de controles y "que lleguemos a las zonas productivas para tener mayor control y seguridad preventiva a la gente del campo".

Nos hemos reunido para hablar sobre los operativos de seguridad que se realizaron este fin de semana largo en toda la provincia con un resultado muy positivo”, contó Fernández tras el encuentro.

Y agregó: “Se trabajó mucho en la intervención de delitos rurales, lo que va a continuar durante el año”.

A su turno, el director General de Delitos Rurales y Ambientales, comisario mayor Luis Castaño, contó que durante el fin de semana no hubo accidentes en toda la provincia.

“Hicimos un despliegue en la zona de los embalses donde se produjo el secuestro de importante fauna ictícola, lanchas, vehículos, 800 metros de trasmallo y redes de tapada”, aseguró al tiempo que informó que trataron animales sueltos en los caminos aplicando la ley 3487.

Trabajamos de manera profunda en terrenos y fincas, con acercamiento a los propietarios, a los peones y encargados”, cerró.