Regino Amado: "Tenemos una elección dentro de poco, y ese va a ser el puntapié inicial"

El presidente subrogante de la Legislatura, el jaldista Regino Amado, instó a la agrupación "Hacia una nueva sanidad", que pugna por la conducción del gremio de ATSA, a trabajar en conjunto para derrotar al oficialismo -tanto provincial como sindical- a través de las urnas. En su discurso, el monterizo cuestionó la política salarial de la Casa de Gobierno y advirtió sobre persecuciones en el ámbito de la sanidad.

"Como legislador del Oeste, me tocó pelear porque el Hospital de Monteros no tenía guardia pediátrica, centro cardiológico, hemoterapia, maternidad. Y hoy es un hospital regional. Pero yo no puedo entrar porque los pongo en riesgo a las autoridades, con quienes tengo una amistad, o a los mismos empleados, porque son perseguidos. No queremos que pase eso, y la única forma que cambie eso es que cambie todo”, expresó Amado.

La reunión tuvo lugar ayer en la Legislatura, y estuvo encabezada por el vicegobernador Osvaldo Jaldo. Ante los dirigentes liderados por Jorge Guanco, Amado además cuestionó la decisión del gobernador Juan Manzur de haber vetado la norma que establecía el pase a planta permanente del personal de la salud afectado a la atención de la pandemia de covid-19.

“Primero la rechazó el representante de los trabajadores (Reneé Ramírez) en el recinto, y como la aprobamos por mayoría, después la rechazaron en el Poder Ejecutivo”, reprochó Amado.

Y cuestionó que, este año, la Casa de Gobierno otorgó una suba del 30%, cuando la inflación roza el 50%. "A un 15% lo van a cobrar recién en octubre", cuestionó. Y recordó que, bajo su gestión en el Ministerio de Gobierno, se estableció la "cláusula gatillo", por la cual destacó las gestiones del vicegobernador.

"Cada vez se acercan cada vez más compañeras y compañeros porque quieren ese cambio, y nosotros vamos a trabajar para que eso ocurra en el corto tiempo. Porque ya tenemos una elección dentro de poco y ese va a ser el puntapié inicial para permitirnos soñar con un nuevo gremio (de ATSA) y un nuevo gobernador (en alusión a Jaldo) que les dé a los trabajadores un lugar que nunca se debería haber perdido", finalizó Amado.

Fuente: La Gaceta