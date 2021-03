Con la repercusión del caso de las comunas de Acheral y Santa Lucía que MONTERIZOS hizo público hoy. Familias y docentes de la comuna de Capitán Cáceres informaron al portal de noticias que los estudiantes de dicha localidad directamente no tienen trasporte público.

Ana es docente y tiene dos hijos que asisten a la Escuela Técnica en la ciudad de Monteros. Ambos cuentan con el beneficio del Boleto Estudiantil Gratuito, sin embargo no tienen transporte. Esa es la situación de un centenar de estudiantes, no solo de Cáceres, sino también de El Cercado y localidades dentro de estas comunas como El Churqui y Orán.

«Hay un solo servicio de colectivo en todo el día que es el Exprebus, pero que no está acorde a los horarios de las escuelas. Los chicos tienen el boleto gratis, pero no colectivo. Así en realidad no tienen nada. Porque el boleto no les vale en un auto particular que cuesta 100 pesos de Cáceres a Monteros y andan cuando quieren, por lo tanto tampoco son garantía» expresó otra mamá que reside a metros de la ruta provincial 325 a las afueras de Cáceres.

«Lo que está pasando es grave, ¿cómo harán los chicos para ir a clases? ¿Y nuestros bolsillos? Son varias las comunas que se ven perjudicadas por la misma empresa, que se supone brinda un servicio, todo el norte y el oeste de Monteros queda aislado» cerro el tutor de dos menores y un adolescente de El Cercado.