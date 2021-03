Las clases presenciales ya comenzaron, y los servicios de trasporte público modifican sus horarios acorde al nuevo ritmo escolar y trabajo vinculante. Sin embargo los habitantes de Acheral y Santa Lucía no cuentan con el trasporte correspondiente.

Los vecinos de de ambas comunas se contactaron con la redacción de MONTERIZOS, a con el fin de hacer pública la situación por la que están atravesando. «Somos muchas las personas que trabajamos por la tarde o estamos regresando a nuestros hogares de noche y no tenemos en qué hacerlo. Y más se complica con los chicos que ya van a clases».

El último servicio de la empresa Santa Lucía es a las 13:00 «La semana pasada dijeron que iban a poner en otros horarios, pero no pasó nada y necesitamos que se garantice la movilidad».

«No podemos no mandar a los chicos a clases, o faltar a nuestros trabajos, entonces terminamos pagando un auto particular que nos cobra de Monteros a Santa Lucía $350 y desde Acheral $250. El presupuesto de nuestros hogares no alcanza» detalló una de las vecinas de Santa Lucía, quien manifiesta lo ilógico de la situación, que estando a minutos de la ciudad de Monteros, no cuenten con trasporte público para movilizarse.