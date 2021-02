Con sabor agridulce será la vuelta a casa del binomio de Samir Assaf, ya que luego de concluida el Rally Master y en donde aventajó por 8 decimas al local Miguel Baldoni, los comisarios deportivos lo excluyeron de la competencia.

«Cuando medimos el motor del auto de Assaf, no le dio la relación de compresión. Es una pena sacar a un piloto que hizo el esfuerzo para venir a correr, pero para eso es la técnica. El reglamento es claro y la máquina con la que medimos está aprobada por la CDA y periódicamente se la controla», expresó al sitio Motorplustucuman, Jorge Fernández, comisario técnico del Rally Master.

Por su parte, David Faisal, responsable del auto manifestó al mismo sitio: «Sinceramente no sé lo que pasó, tanto el auto de Samir, como el VW Gol Trend de Gambetta, que salió tercero, tienen los motores idénticos. Son armados exactamente igual y el de Santiago pasó bien las mediciones. Además el motor del Gol ya corrió varias carreras en distintas provincias y pasó varias técnicas sin problemas. Me da mucha bronca por el esfuerzo de Samir, pero no entiendo cómo puede haber tanta diferencia (7 u 8 puntos) entre un motor y otro, realmente me quedé con muchas dudas, estoy desilusionado».

Por último, Samir, en un posteo de Instagram escribió: «Victoria con amargura este fin de semana , ganamos la carrera por solo 8 décimas de segundo , ante un pilotazo como es @baldonimiguel , que me hizo ir al límite todo el fin de semana , lamentablemente en la técnica , nos jugaron una mala pasada , y no dejaron que las cosas se hagan como deberían , me siento orgulloso de lo que se hizo este fin de semana«.